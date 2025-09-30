Este pintoresco arquero fue figura ante River Plate, que sufrió cuatro derrotas consecutivas luego de 15 años. La última caída se la propinó Deportivo Riestra, que tuvo en su portería a Ignacio Arce. Una vez más, el calvo golero se vistió de héroe con sus atajadas.

Y también con su puesta en escena habitual, que tuvo algún ingrediente extra: las cámaras de TNT Sports Argentina lo captaron en plena repartija de alfajores con algunos pequeños hinchas que se encontró en el estadio Monumental. Un gesto que lo hizo ganar aplausos.

Pero también recibió rechiflas cuando quiso calmar la tensión con una dominada de pelota. “Fue apenas arrancó el partido. El chiste está ahí, no en hacerlo después. Yo soy así”, manifestó a TyC Sports el Nacho Arce, quien tiene 33 años y jugó una temporada en Unión La Calera.

Ignacio Arce se dio tiempo hasta de regalar alfajores. (Captura TNT Sports Argentina).

Este espectáculo, algo muy similar a lo que hace Diego Mono Sánchez en el fútbol chileno, le sale de las entrañas. “Me nace, lo disfruto en el momento y me relaja. Tengo esa marca registrada, lo hago sin falta de respeto. Es mi show, mi momento”, contó el golero, quien en 2022 atajó en 37 partidos para los Cementeros.

Ignacio Arce saca pecho tras ser figura en el triunfazo ante River Plate

Ignacio Arce fue una figura de Deportivo Riestra y sostuvo el triunfo ante River Plate, que tiene al Muñeco Gallardo sin encontrarle la vuelta. “La de Nacho (Fernández) fue la más complicada. Un cabezazo”, describió el meta, quien ha sido un bastión de su equipo en la máxima categoría trasandina.

Ignacio Arce en acción ante Universidad de Chile con Unión La Calera. (Andres Pina/Photosport).

“Está rápido el viejito de piernas, jajaja. Cada vez estoy mejor, ¿eh?”, sacó pecho Arce en el micrófono del tradicional programa Paso a Paso. Con esa victoria, Riestra quedó como líder de su zona en la tabla de posiciones. Una sorpresa de marca mayor.

Pero algo que no moviliza las convicciones del camarín. “Es algo muy loco. Estamos en el vestuario, festejamos un rato. Después todo sigue normal. Es la fórmula que tenemos: disfrutar el momento y seguir. Mañana trabajaremos para escribir una nueva página en este hermoso libro que estamos armando”, sentenció Ignacio Arce, con muchas ganas de más.