El meta del Aston Villa no podrá estar en la siguiente fecha doble de las Eliminatorias.

Ante la sanción del Dibu Martínez: piden a ex Unión La Calera para el arco de Argentina

En los próximos días se vivirá una nueva fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas. Argentina tendrá una sensible baja y no podrá contar con Emiliano Martínez. En este contexto, un ex Unión La Calera surgió como opción.

Resulta que el arquero de Aston Villa fue sancionado debido a los obscenos gestos que hizo con el trofeo de la Copa América, luego del triunfo sobre Chile el pasado 5 de octubre. Para peor, luego agredió a un camarógrafo en Colombia. Recibió dos partidos como castigo.

El nombre que surgió como opción tras la baja de Dibu Martínez

Más allá de las polémicas, Dibu Martínez ha sido una de las grandes figuras de la Albiceleste en los logros recientes. Por esta razón, para Lionel Scaloni será una sensible baja de cara a los encuentros con Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias.

Todo esto, sumado al retiro de Franco Armani del seleccionado, hicieron que un llamativo nombre fuera pedido en Argentina para la Albiceleste: Ignacio Arce. Cristian Fabbiani, ex delantero de Palestino y hoy entrenador de Deportivo Riestra, pidió que el arquero de su equipo sea nominado tras dar una asistencia ante Newell’s en el empate 3-3.

“Arce tiene nivel de Selección. El que no ve eso es porque no quiere verlo (…) Ojalá que pueda tener la oportunidad, porque la edad no importa”, expresó el Ogro Fabbiani. El meta tiene 32 años y durante el 2022 tuvo un paso por Unión La Calera en Chile.

A pesar del pedido de Fabbiani, es poco probable que Lionel Scaloni haga caso a su pedido. Los arqueros de la selección Argentina sin Martínez serían Walter Benítez (PSV Eindhoven), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atalanta).