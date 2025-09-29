Malos momentos vive Paulo Díaz en Argentina. No por algo personal, sino porque simplemente River Plate pasa por un momento de penurias, a nivel nacional e internacional.

A la eliminación en la Copa Libertadores, ahora se suma un gran tropiezo en la Liga Argentina, donde el Millonario jugaba ante Deportivo Riestra. Para peor, todo fue de local, ante su gente.

Paulo Díaz jugó todo el partido y no pudo hacer mucho para evitar el bochorno vivido en el Monumental. Tuvo una jugada en el primer tiempo en la que pudo abrir el marcador para River, pero falló solo. En los goles, no tuvo nada que ver.

ver también Manuel Pellegrini celebra por dos: el Betis gana y el Ingeniero logra un importante récord

Pifias y críticas

Uno de los equipos con los hinchas con menos paciencia en el mundo es River Plate. Basta un par de partidos perdidos para que la cabeza del técnico sea pedida y algunos jugadores aborrecidos.

Sobre el final del duelo ganado por Deportivo Riestra por 2-1, las pifias incesantes se hicieron caer sobre el campo de juego. Es que River viene de quedar afuera ante Palmeiras en la Libertadores y ahora pierde en casa su segundo partido consecutivo, ante Riestra. El hincha no aguanta más.

River en crisis | Getty Images

Publicidad

Publicidad

Para peor, Paulo Díaz ha sido uno de los más silbados por el hincha millonario. En la previa del encuentro, el periodista Germán Balcarce lo hacía explícito, al nombrarlo entre los menos queridos del cuadro de Núñez.

Tweet placeholder

¿Qué dijo Marcelo Gallardo sobre el mal momento de River Plate?

“Quiero pedirle perdón a los hinchas, porque no estamos atravesando un buen momento. En estas semanas hemos tenido cuatro partidos con resultados negativos. No era el momento en el que queríamos estar. Y sin embargo, los hinchas están siempre presentes”, enfatizó el DT, tras la caída ante Riestra.

Publicidad

Publicidad