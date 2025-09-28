Independiente consiguió rescatar un valioso empate sin goles ante Racing en el Clásico de Avellaneda, que marcó el debut de Gustavo Quinteros como técnico del Rojo. Un resultado que pudo ser distinto de no ser por el chileno Pablo Galdames.

Es que el volante nacional, que ingresó en el minuto 82 del encuentro, en lugar de su compatriota Felipe Loyola, tuvo en sus pies la ocasión más clara para que su equipo se llevara los tres puntos; sin embargo, provocó que el club argentino firme una histórica marca negativa.

Galdames provoca marca negativa para Independiente

Todo ocurrió en el último minuto del encuentro que se jugó en “El Cilindro” de Avellaneda, luego de un tiro libre para la Academia que se ejecutó mal, provocando una rápida salida ofensiva que derivó en un pase gol para el ex Unión Española.

Galdames corrió desde la mitad de la cancha en dirección recta hacia el arco de Racing, donde estaba Facundo Cambeses, y teniendo el arco a su merced, quiso picarle la pelota al arquero rival, lo que hizo que el remate se desviara e impidiera la victoria final de Independiente.

Es que gracias a este resultado, el Rojo no pudo salir del último puesto del Grupo B en el Torneo de Clausura 2025 en Argentina, donde apenas suma cinco puntos en nueve juegos, y lo peor de todo, es que no conoce de triunfos en este semestre.

Así las cosas, y según dio a conocer el estadístico trasandino Silvio Maverino, Independiente firma su peor inicio de campeonato en 120 años de historia, y su peor racha desde su primer torneo que jugó en el profesionalismo, en 1906.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rojo?

Por la fecha 11 del Torneo de Clausura 2025 argentino, el cuadro de Galdames, Loyola y Luciano Cabral visitará a Godoy Cruz del delantero Bastián Yáñez en Mendoza, el próximo domingo 5 de octubre a las 14:30 horas.

