Un chileno será ayudante de Gustavo Quinteros en Independiente, pues el director técnico ratificó a Maxi Quezada, quien trabajó junto a él en Vélez Sarsfield y también en Gremio de Brasil. Este martes 23 de septiembre, el entrenador argentino-boliviano comenzará su trabajo en el campo de juego.

Será después de un empate del Rojo frente a San Lorenzo de Almagro. En aquel partido, el cuadro de Avellaneda fue dirigido interinamente por Carlos Matheu, un retirado defensor central que en su época final de jugador pasó por la Unión Española en el fútbol chileno.

Ese partido le dejó varias conclusiones a Quinteros. Y el estratego fue consultado por eso. Quedó evidenciado por la transmisión que estuvo en la cancha para mirar el compromiso. “Ellos trabajaron toda la semana, están más cerca del plantel y conocen el estado de ánimo de cada jugador”, dijo sobre el staff liderado por Matheu.

Gustavo Quinteros firmó hasta diciembre de 2026 como DT de Independiente. (Foto: Independiente).

“Con el segundo tiempo, Independiente mejoró. Con (Luciano) Cabral resolvió situaciones que no pudo antes: ganar segundas pelotas en juego directo a (Gabriel) Ávalos, tener un poco más de elaboración, ganar la espalda de los volantes rivales, explicó sobre el enganche seleccionado chileno, quien llegó al Libertadores de América desde el Club León de México.

Luciano Cabral en acción ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional. (Marcelo Hernandez/Getty Images).

Gustavo Quinteros se ilusiona en Independiente con el chileno Luciano Cabral

Para Gustavo Quinteros, el ingreso del chileno Luciano Cabral le cambió la cara a Independiente. “Había poco espacio. San Lorenzo corrió y presionó mucho, no dejó jugar. Vi una mejoría ofensiva”, manifestó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

“Después llegó el empate y se pudo hacer algo más, pero el rival no lo permitió. Por respeto a los muchachos, no diré mucho más. Hubo que hacer cambios para mejorar y lo lograron. No porque el que jugó el primer tiempo lo hizo mal. Si no porque el equipo necesitaba el ingreso de Cabral en ese momento”, expuso Quinteros.

Luciano Cabral ante la marca de Matías Zaldivia. (Andres Pina/Photosport).

Cabral ingresó por el defensor central Sebastián Valdez, quien sufrió una lesión muscular que probablemente lo dejará fuera del clásico ante Racing Club en el debut de Quinteros. Los otros dos chilenos también vieron acción: Pablo Galdames lo hizo de titular. Y fue reemplazado por su compatriota Felipe Loyola en los 63 minutos.