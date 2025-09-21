Más de 200 mil USD: Presidente de Independiente culpa a la U de Chile por nueva crisis

Independiente no puede olvidar el fallo de la Conmebol y volvió a repasar a Universidad de Chile. El cuadro transandino recalcó que lo ocurrido en Copa Sudamericana fue culpa del Romántico Viajero.

Así lo enfatizó otra vez Néstor Grindetti que peor que curao porfiado en las fondas, se desligó de todo tipo de culpas y le pasó toda la responsabilidad a la U por lo ocurrido el pasado 20 de agosto.

“Lo que pasó ante U de Chile nos complicó el presente y el futuro en lo económico y en lo deportivo”, lanzó de entrada a DSports Radio. “Fue una gran injusticia que se podría haber resuelto de otra manera”, agregó el mandamás del Rojo y pasando por alto la barbarie que se registró en su estadio, y los detenidos que ya hay por el caso.

¿Qué reclama Independiente?

El reclamo ahora de Independiente hace alusión a los 250 mil dólares de sanción que impuso Conmebol. A lo que se suman los 7 partidos, tanto de local como visitante, que deberán disputar sin público. “Intentaremos aprender de lo que pasó. Independiente no es el gran responsable”, recalcó el dirigente.

Cabe consignar que Independiente ya apeló a la Conmebol por el fallo que se emitió en septiembre. En especial por la multa económica, lo que buscarán reducir a como de lugar.

Lo llamativo de las declaraciones de Grindetti fue que no tan solo aprovechó de criticar a la U. El mandamás de Independiente incluso tuvo palabras para su rival de toda la vida, Racing Club, y que marcará el debut de Gustavo Quinteros.

“No me importa ni miro lo que pasa del otro lado. El próximo domingo vamos a estirar la ventaja y dudo que alguna vez se de vuelta. Confío mucho en nuestros jugadores. Para ser Rey de Copas hay que ganarlas y llegar al número de Independiente. A Racing le falta mucho para eso”, sentenció picante.