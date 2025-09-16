A casi un mes de la terrible jornada para U de Chile en Avellaneda, desde Argentina confirmaron la detención del primer barrista de Independiente que estaba prófugo por los hechos de violencia contra hinchas azules.

Según informó Matías Martínez, periodista de Radio La Red y De la Cuna al Infierno, la APREVIDE (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte) ya puso a disposición de la fiscalía al barrista.

“Se logró la detención de Federico Jiménez Arguello, simpatizante de Independiente, participe de los incidentes en el partido vs Universidad de Chile, que hasta el día de la fecha se encontraba prófugo”, contaron al otro lado de la cordillera.

Así fue la detención del barrista de Independiente

Desde Argentina revelaron detalles de cómo dieron con Federico Jiménez, quien según información de la APREVIDE es el primer detenido oficial tras la barbarie con U de Chile.

“La detención se realizó en la previa del partido entre Berazategui y Muñiz. Federico Jiménez Arguello quiso entrar con la parcialidad local al Estadio Boeman Lee, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires con la ayuda del personal de tribuna segura lograron su identificación y posterior detención” explican.

Siguiendo con el desglose del informe argentino sobre el barrista del Rojo, “el detenido, acusado de lesiones graves en el encuentro de Copa Sudamericana del 20 de agosto, está a disposición de la Fiscalía Avellaneda-Lanús, a cargo del Dr. Mariano Zitto”.

Hasta ahora, el club de Avellaneda no se ha pronunciado oficialmente sobre esta detención, donde su presidente Néstor Grindetti se ha llenado de críticas hasta en sus propios hinchas por el manejo del hecho.

