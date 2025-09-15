El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se hizo famoso en Chile por su inhumana postura tras la barbarie de Avellaneda, ocurrida en Copa Sudamericana entre la U. de Chile y el club trasandino en Argentina.

Ahora vuelve a hacer noticia porque tiene que salir a buscar entrenador tras la salida de Julio Vaccari, de pésimo desempeño durante todo el segundo semestre.

Uno de los apuntados es Jorge Almirón, que hace pocas semanas dejó la banca de Colo Colo por tener un año horrible. A pesar de eso, el mandamás del Rojo lo promueve como opción.

“Almirón corre de atrás, pero el detalle no menor es que quien puso su nombre con los dirigentes fue Néstor Grindetti, el presidente de Independiente, en una reunión que terminó hace poco”, señalaron en Infierno Rojo.

Almirón es candidato a la banca de Independiente

Quinteros, otra opción para Independiente

A pesar de que Almirón es una de las opciones que tiene Independiente porque incluso ya conoce al club, al que dirigió en el 2014 y 2015, también pretenden ver la opción de Gustavo Quinteros, otro ex DT de Colo Colo.

“El apuntado por la dirigencia es Gustavo Quinteros. Creo que lo que debe terminar de arreglar con él y su hijo, que es el representante, es lo económico. En lo futbolístico piensa que hay un buen plantel”, agregaron en el medio partidario.

Lo cierto es que Quinteros ha dicho que le interesa volver a dirigir a Argentina tras la experiencia que tuvo en Vélez Sarsfield, elenco al que sacó campeón el año pasado.

De hecho, esa fue una de las razones para rechazar la opción de retornar a Colo Colo, por lo que es posible que pueda alcanzar un acuerdo si encuentra un buen proyecto.

