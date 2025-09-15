Alexis Sánchez volvió a las canchas y debutando en el Sevilla. El pasado 12 de septiembre, Maravilla entró a los 61 minutos y su genialidad otra vez se volvió viral entre los hinchas sevillistas y en toda España.

Regaló una lujosa asistencia para Peque Fernández, quien con un potente remate en el 85′ logró empatar el partido ante Elche por 2-2, en una nueva jornada de la liga de España.

Y mientras en Chile estamos pensando en el 18, las empanadas, la chicha, el terremoto, mientras los hinchas azules hacen lo suyo con la Copa Sudamericana, el Tocopillano es ejemplo que destacan los medios locales.

“Detalle que muestra su compromiso”: Alexis Sánchez es ejemplo en Sevilla

Solo 30 minutos bastaron para que los hinchas del Sevilla comenzaran a mirar con otros ojos a Alexis Sánchez. La prensa local también se derritió y fue así que el ex River Plate se llenó de elogios.

Pero de eso han pasado varios días. Una nueva semana comienza, y el también cuadro de Gabriel Suazo piensa en su próximo compromiso como visitante ante Alavés, este sábado 20 de septiembre.

Fue así que la prensa española reportó un hecho que ha sido catalogado como ejemplo. Incluso, ya hablan de un “detalle que muestra su compromiso con el Sevilla” y que no llegó a ese club “de farol”.

Imágenes que ha compartido el Diario de Sevilla muestran a Alexis Sánchez comenzando muy temprano el trabajo con balón “antes del inicio de la primera sesión de la semana”. Destacando que el chileno “ha sido el más madrugador de la plantilla”.

Diario de Sevilla comparte el trabajo matinal de Alexis Sánchez, mucho antes que sus compañeros. Foto: Captura.

“No ha llegado de farol”

En tanto, Mundo Deportivo le dedicó un artículo donde con estadísticas en mano señalan que Alexis Sánchez no ha “llegado de farol”.

“Está integrado, comprometido y desea aportar su experiencia para ayudar a los más jóvenes”, destaca el prestigioso medio español, quien además resaltó que en su estreno ante Elche “ayudó a activar al ataque sevillista colocándose entre líneas y buscando líneas de pase.

¿Cuándo juega Sevilla por la Liga de España?

Sevilla junto a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visitan este fin de semana al Alavés por la quinta fecha de la Liga de España. Será este sábado 20 de septiembre, a las 13:30 hrs de Chile en el Estadio de Mendizorroza, en Vitoria.