Este viernes 12 de septiembre quedará en los registros como la fecha donde Alexis Sánchez debutó con el Sevilla. El “Maravilla” ingresó a los 61 minutos del duelo entre Sevilla y Elche por su compañero, Nemanja Gudelj, y en poco más de media hora demostró su buen juego, aportando además con una increíble asistencia de taco a “Peque”, quien con un fuerte remate convirtió a los 85 minutos el definitivo 2-2.

Rápidamente, la asistencia del chileno se volvió viral entre los hinchas del Sevilla e incluso en España, sobre todo por los grandes cuestionamientos que había despertado el fichaje de Alexis por “viejo”.

Fue en ese contexto donde muchos fanáticos del Sevilla e incluso de elencos rivales, elogiaron al chileno por su actuación y su clave con la pelotita.

ver también Gerard Fernández alucina con Alexis Sánchez tras aprovechar su brillante taco: “Me la tocó súper bien”

Los hinchas hispanos se vuelven locos con Alexis Sánchez:

“El mejor del Sevilla”, “Espectacular” y “Mago” fueron algunos de los elogios que más se repitieron en las diversas redes sociales para el chileno.

Un ejemplo de esto fue el tweet de un fanático que con ironía lanzó: “Tendrá más años que un bosque, pero menuda clase tiene Alexis Sánchez”, palabras a las que se sumó un usuario llamado, Diario Deportivo Méndez, quien se define como “aspirante a periodista deportivo” y que escribió: “Las primeras sensaciones que ha dejado Alexis Sánchez han sido muy positivas” y luego agregó: “Más allá de la asistencia, ha sido el líder de cada jugada ofensiva, aportando en la circulación sin perder un solo balón. Espectacular”.

Publicidad

Publicidad

Otros que se sumaron a los elogios al chileno, por ejemplo, fue la cuenta partidaria; GxldeLukebakio, quien alabó al chileno recordando las críticas que se le hizo cuando el chileno llegó al Sevilla: “Que si Alexis es un abuelo, que si está retirado, que si juega al dominó, bla bla bla… 2 minutos en el campo y te clava esta asistencia. La primera de muchas @Alexis_Sanchez 🇨🇱”.

Finalmente, la actuación de Alexis fue recalcada también por el escritor, Francisco Javier Roldán, autor del libro “Rinus Michels: La Escuela Holandesa Llega al Barça” y que señaló a través de su cuenta de X: “ Alexis Sánchez ha jugado media hora y ha sido silenciosamente el mejor del Sevilla. Cada jugada que pasaba por su bota mejoraba o, siendo exigente, salía. Asistió para el empate. Se dirá poco porque no fue explosivo. Como Bebetó cuando jugó, en 1997” cerró.

Publicidad