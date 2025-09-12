Fue en el minuto 61 del partido entre Sevilla y Elche cuando Alexis Sánchez tuvo su gran estreno con su nuevo club en la Liga de España, cuando el marcador estaba 1-1.

El tocopillano ingresó por Nemanja Gudelj, donde en el mismo minuto también comenzó a participar en el juego Gabriel Suazo, con la idea de dar vuelta el partido.

Para su mala suerte, a los 70 minutos Rafael Mir marcó un golazo de tiro libre para la visita, que parecía empañar el debut de Alexis con la camiseta del Sevilla en España.

Pero fue en el 85 cuando el chileno entregó una perfecta habilitación con un taquito, que permitió que Gerard Fernández anotara un verdadero golazo, donde el tocopillano se llevó los aplausos.

Alexis aplaudido en Sevilla

Un movedizo Alexis Sánchez tuvo en el estreno con la camiseta de Sevilla, donde se jugó sus cartas para poder empezar a ganar un espacio como titular en La Liga de España.

Si bien tuvo situaciones, lo más destacado tuvo que ver con una tremenda habilitación de taco, que permitió empatar el partido 2-2 y que no se empañara la fiesta en su propia casa.

Conociéndose con sus nuevos compañeros, en la señal de televisión destacaron el juego de Alexis, que si bien no pudo marcar, tuvo protagonismo en la noche en Sevilla.

Revisa la jugada:

