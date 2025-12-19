El fútbol chileno está de vacaciones y si bien el torneo nacional es objeto de muchas críticas, es un hecho que la vida no es la misma sin él. Por esta razón, te contamos las fechas de su regreso en el 2026.

La Liga de Primera en el 2025 tuvo a Coquimbo Unido como sorpresivo campeón, con una campaña brillante de los dirigidos de Esteban González. Universidad Católica vino desde atrás y se quedó con el segundo puesto y el pasaje a Copa Libertadores. La U tuvo como premio de consuelo la clasificación a Copa Sudamericana y Colo Colo terminó con las manos vacías.

El regreso del fútbol chileno en 2026

El mercado de pases poco a poco comienza a moverse, con Universidad Católica y Colo Colo metidos de lleno, mientras Universidad de Chile todavía intenta resolver la salida de Gustavo Álvarez para traer a su reemplazante. Más allá de los rumores de fichajes, los hinchas extrañan el fútbol.

Por muy entretenido que sea el periodo de fichajes, no hay como ver el balón rodar. Por esta razón, te contamos las fechas claves para el regreso del fútbol chileno en el 2026, temporada que trae como gran novedad la incorporación de la Copa de la Liga, tercer torneo en disputa.

De acuerdo a la información de Radio ADN, la Liga de Primera tendrá su arranque el viernes 30 de enero, por lo que todavía queda un buen rato para que regrese la acción de la Chilean Premier League. Claro que este inicio se podría ver postergado por el reclamo de Unión Española y Deportes Iquique por las bases que definen el descenso.

La Copa de la Liga, la cual se jugará por primera vez en 2026, comenzará la semana del 16 de marzo. Este torneo será disputado por los 16 equipos de la Liga de Primera, divididos en cuatro grupos de cuatro equipos. Los ganadores de cada zona irán a la semifinal y así hasta definir al campeón.

Por último, la Copa Chile arrancará la semana del 15 de junio, con lo cual tendrá su realización durante gran parte del segundo semestre. De esta manera, el calendario del querido y criticado fútbol chileno para la temporada 2026 quedó listo.