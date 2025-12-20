Coquimbo Unido ha tenido un mercado de fichajes bastante rudo pensando en el 2026. Lamentablemente los piratas han visto como varias de sus figuras del equipo campeón se han marchado, algo que sin duda afectará al plantel de la próxima temporada.

Matías Palavecino se fue a Universidad Católica, Cecilio Waterman a Universidad de Concepción y hasta el entrenador Esteban González se la jugó por partir al fútbol mexicano para dirigir al Querétaro.

Por suerte hay otro grupo de jugadores que tienen ganas de defender al club en la próxima Copa Libertadores y llegar lo más lejos posible en el sueño del bicampeonato. Y ojo, que uno de los pilares en el mediocampo aseguró su permanencia para el 2026.

Alejandro Camargo se queda en Coquimbo para el 2026

Por medio sus redes sociales el Barbón oficializó la renovación del volante argentino Alejandro Camargo, quien con 36 años se quedará por una temporada más en el club que ahora dirigirá Hernán Caputto.

Alejandro Camargo fue uno de los pilares en el mediocampo del Coquimbo Unido campeón. | Foto: Photosport.

“El mendocino, tras ser INTERNACIONAL con Coquimbo Unido en Copa CONMEBOL Sudamericana 2024, este tercer año en el club volverá a defender nuestros colores ganados en cancha pero ahora en Copa CONMEBOL Libertadores 2026”, publicó el club en sus redes.

Cabe recordar que Camargo arribó a Coquimbo en el 2024 desde Cobresal, por lo que en el 2026 cumplirá su tercera temporada en la institución.

Los números de Alejandro Camargo en Coquimbo Unido

El volante de 36 años disputó en este 2025 un total de 38 partidos con la escuadra pirata, siendo 28 por la Liga de Primera y diez en la Copa Chile. Anotó un gol, recibió cinco tarjetas amarillas uy vio una roja directa en 2.470 minutos de acción.