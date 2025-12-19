Poco a poco comienza a armarse el Coquimbo Unido versión 2026. A la llegada de Hernán Caputto y renovaciones de emblemas como Diego Sánchez, ya comenzaron los arribos de refuerzos.

Primero fue Matías Fracchia y ahora están a un paso de abrochar al nuevo “10”. Si bien juega de mediapunta y hasta de delantero, cotizado jugador se acerca al puerto para reemplaza a Matías Palavecino.

El talentoso ahora ex pirata está a un paso de firmar en U Católica y se despidió con emotivas palabras del aurinegro. Sin embargo, “A rey muerto, rey puesto”, en el Barbón rápidamente se mueven por el nuevo dueño de la “10”.

El crack que busca amarrar Coquimbo

Coquimbo Unido tiene avanzadas conversaciones para sumar a Guido Vadalá como refuerzo ofensivo para el 2026. El dueño de la “10” en Blooming viene de grandes campañas en el fútbol boliviano.

Vadalá es argentino y tiene 28 años. Viene de ser figura en su club tras anotar 14 goles y despachar 10 asistencias este año, donde se dio una vuelta larga en el fútbol para brillar actualmente.

Publicidad

Publicidad

Su primera gran camiseta fue la de Boca Juniors, en 2017/2018, donde partió a la Juventus como moneda de cambio por el retorno de Carlos Tevez, aunque sin gran protagonismo en el primer equipo.

Pero en Chile ya registra pasos. Durante 2018 y 2019 vistió la camiseta de U de Concepción y este año fue oficializado en Melipilla, pero la situación administrativa del club hizo caer el fichaje.

Publicidad

Publicidad

Así, el talento argentino hoy está muy cerca de reforzar al campeón Coquimbo, según informan medios locales y la cuenta Maestro Pichanguero. En las próximas horas debiera haber oficialización de la movida.