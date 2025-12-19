Es tendencia:
La razón por la que Cecilio Waterman se va a U. de Concepción y no se queda en Coquimbo

Finalmente, Cecilio Waterman no se quedará en Coquimbo Unido. El delantero volverá a U. de Concepción en el mercado de fichajes.

Por Javiera García L.

Justo cuando Hernán Caputto se ilusionaba con retener a Cecilio Waterman en Coquimbo Unido, el delantero dio la gran sorpresa del mercado de fichajes y decidió aceptar una oferta de U. de Concepción.

Cecilio Waterman vuelve a U. de Conce. El seleccionado de Panamá, que disputará el Mundial 2026, aceptó la propuesta del Campanil“, contó Sergio Godoy Acosta, periodista de Cooperativa, en Twitter.

La noticia fue un golpe total para los piratas. Este miércoles, Caputto decía que el club ya había tenido su primer acercamiento con el delantero para convencerlo de quedarse después de su despedida en redes. Un día después, se confirmó su regreso al Campanil.

Unas antiguas palabras de Cecilio Waterman explican su decisión. “La U. de Conce para mí es todo, me cambió la vida, todo lo que yo tengo es gracias a la U. de Conce, tengo mi casa, muchas cosas, de por vida voy a estar agradecido”, dijo el delantero en febrero.

Cecilio Waterman a inicios de 2025: “Yo sé que volveré a U. de Concepción”

Se trató de una conversación que Cecilio Waterman tuvo con Octava Pasión a inicios de este año. “Me han llamado para volver y yo sé que un día volveré a darle alegría a la gente, quedé muy contento con la U. de Conce”, explicó.

Pese a que en ese entonces recién había confirmado su llegada a Coquimbo Unido, el delantero ya pensaba en U. de Conce. “Veo un regreso muy pronto porque me fue muy bien ahí, la gente me muestra su cariño“, contó.

