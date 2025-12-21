Siguen los movimientos de Palestino en el mercado de fichajes. El anuncio más importante hasta ahora es la llegada de Cristián Muñoz, quien reemplaza a Lucas Bovaglio en la banca, pero no es el único.

Y es que en La Cisterna siguen anunciando salidas. Esta semana, los árabes se despidieron de Cristián Banana Suárez, Dixon Contreras, Benjamín Soto y Facundo Castro, todos quienes terminaron contrato.

Ahora, la lista de jugadores que no fueron considerados para la próxima temporada se extiende. Este domingo, Palestino comunicó la salida de un cuestionado jugador: Pablo Parra.

“Tras finalizar su vínculo contractual, Pablo Parra no continuará en Palestino. ¡Te deseamos lo mejor en tus próximos desafíos profesionales!”, informaron los árabes en sus redes sociales.

Palestino anuncia la salida de Pablo Parra

Durante esta temporada, Pablo Parra jugó 23 partidos de los 30 de la Liga de Primera con Palestino. Solo en ocho de ellos fue titular. Para el cierre de la temporada, no entró en las convocatorias del entonces DT Lucas Bovaglio.

Por eso, en redes sociales, los hinchas del Tino respondieron: “Gracias por…”, “Recordado por…”. Otros fueron más duros. “Otro que vino de vacaciones a Palestino”, comentó un usuario. “Falta Ronnie (Fernández) y la Navidad será mejor”, escribió otro.

Ahora, el mediocampista con vasta experiencia en el fútbol chileno, con pasos por Ñublense, U. de Chile, Colo Colo, Unión La Calera y Cobreloa, debe buscar club para la siguiente temporada.