Las cosas parecían no haber terminado nada de bien entre Alexis Sánchez y Udinese. El Niño Maravilla regresó la temporada pasada a su primer amor en Europa, pero no le fue como esperaba y terminó saliendo peleado con su entrenador.

La tensa relación que tuvo con Kosta Runjaic le costó el puesto al tocopillano, quien firmó con el Sevilla de España y ha recibido la confianza para volver a brillar. Desde entonces que ninguna de las dos partes se había acercado a la otra, hasta este viernes.

Este 19 de diciembre el delantero celebra su cumpleaños número 37 y lo hace recibiendo a su primera hija. Es por ello que el Zebrette dejó de lado su orgullo y le dedicó un mensaje, aunque no fue correspondido.

Udinese le hace cariño a Alexis Sánchez en su cumpleaños

En el Udinese intentaron hacer las paces con Alexis Sánchez con un pequeño pero valorable gesto. El Zebrette quiere retomar las relaciones con su ídolo y le hace cariño en un día especial.

El Udinese no se olvida de Alexis Sánchez. Foto: Getty Images.

En su cumpleaños, el elenco italiano aprovechó para publicar una foto dedicada al delantero. “Buen cumpleaños, Alexis”, escribieron en sus redes sociales para el tocopillano.

El gesto no pasó desapercibido y más luego de lo que hizo el propio Sánchez. Y es que cuando compartió los saludos que recibió de otros como Arsenal, Colo Colo, Sevilla y la selección chilena, al Udinese no lo pescó.

Esto llamó la atención de varios hinchas, quienes lo hicieron notar en sus redes sociales. El chileno hace oídos sordos a un saludo de un equipo donde no lo trataron como esperaba.

Quedará esperar para ver si durante el día el atacante cambia de opinión y se pone en la buena con su primer amor en Europa. Aunque por ahora las cosas parecen seguir igual de complicadas.

Alexis Sánchez celebra su cumpleaños en medio de la alegría de recibir a su primera hija y enfocado en levantar al Sevilla. ¿El Udinese? No es tema para un Niño Maravilla que dio vuelta la página tras el constante ninguneo de Kosta Runjaic.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en Udinese?

Luego de sus dos etapas, Alexis Sánchez llegó a los 126 partidos oficiales con la camiseta del Udinese. En ellos marcó 21 goles y aportó con 20 asistencias en los 8.045 minutos que estuvo dentro de la cancha.

