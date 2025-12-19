Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos por el mundo

¿Arrepentidos? El inesperado mensaje de Udinese a Alexis Sánchez a meses de su salida

Si bien el Niño Maravilla se fue con toda una polémica detrás con Kosta Runjaic, el Zebrette no lo olvida. Le dedicaron palabras en su cumpleaños.

Por Jp Viluñir Silva

Sigue a Redgol en Google!
Alexis Sánchez y Udinese se separaron con polémica meses atrás.
© Getty ImagesAlexis Sánchez y Udinese se separaron con polémica meses atrás.

Las cosas parecían no haber terminado nada de bien entre Alexis Sánchez y Udinese. El Niño Maravilla regresó la temporada pasada a su primer amor en Europa, pero no le fue como esperaba y terminó saliendo peleado con su entrenador.

La tensa relación que tuvo con Kosta Runjaic le costó el puesto al tocopillano, quien firmó con el Sevilla de España y ha recibido la confianza para volver a brillar. Desde entonces que ninguna de las dos partes se había acercado a la otra, hasta este viernes.

Este 19 de diciembre el delantero celebra su cumpleaños número 37 y lo hace recibiendo a su primera hija. Es por ello que el Zebrette dejó de lado su orgullo y le dedicó un mensaje, aunque no fue correspondido.

Udinese le hace cariño a Alexis Sánchez en su cumpleaños

En el Udinese intentaron hacer las paces con Alexis Sánchez con un pequeño pero valorable gesto. El Zebrette quiere retomar las relaciones con su ídolo y le hace cariño en un día especial.

El Udinese no se olvida de Alexis Sánchez. Foto: Getty Images.

El Udinese no se olvida de Alexis Sánchez. Foto: Getty Images.

En su cumpleaños, el elenco italiano aprovechó para publicar una foto dedicada al delantero. “Buen cumpleaños, Alexis”, escribieron en sus redes sociales para el tocopillano.

Publicidad

El gesto no pasó desapercibido y más luego de lo que hizo el propio Sánchez. Y es que cuando compartió los saludos que recibió de otros como Arsenal, Colo Colo, Sevilla y la selección chilena, al Udinese no lo pescó.

¿Saca técnico? Alexis Sánchez y Gabriel Suazo suman su primer gran fracaso en el Sevilla

ver también

¿Saca técnico? Alexis Sánchez y Gabriel Suazo suman su primer gran fracaso en el Sevilla

Esto llamó la atención de varios hinchas, quienes lo hicieron notar en sus redes sociales. El chileno hace oídos sordos a un saludo de un equipo donde no lo trataron como esperaba.

Quedará esperar para ver si durante el día el atacante cambia de opinión y se pone en la buena con su primer amor en Europa. Aunque por ahora las cosas parecen seguir igual de complicadas.

Publicidad

Alexis Sánchez celebra su cumpleaños en medio de la alegría de recibir a su primera hija y enfocado en levantar al Sevilla. ¿El Udinese? No es tema para un Niño Maravilla que dio vuelta la página tras el constante ninguneo de Kosta Runjaic.

Tweet placeholder

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en Udinese?

Luego de sus dos etapas, Alexis Sánchez llegó a los 126 partidos oficiales con la camiseta del Udinese. En ellos marcó 21 goles y aportó con 20 asistencias en los 8.045 minutos que estuvo dentro de la cancha.

Publicidad
Alexis Sánchez celebra el nacimiento de su hijo: llegó la “Guagua Maravilla”

ver también

Alexis Sánchez celebra el nacimiento de su hijo: llegó la “Guagua Maravilla”

Lee también
JugaBet se la juega: el Madrid a limpiar heridas frente al Sevilla de Alexis
Internacional

JugaBet se la juega: el Madrid a limpiar heridas frente al Sevilla de Alexis

Sevilla llora las ausencias que garantizan minutos a Alexis Sánchez
Alexis Sánchez

Sevilla llora las ausencias que garantizan minutos a Alexis Sánchez

Contundente elogio del capitán de Sevilla resalta a Alexis Sánchez
Alexis Sánchez

Contundente elogio del capitán de Sevilla resalta a Alexis Sánchez

Colombia vs. Chile: Horario y dónde ver la Copa UC Sub 17
Universidad Católica

Colombia vs. Chile: Horario y dónde ver la Copa UC Sub 17

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo