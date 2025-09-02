El Udinese fue uno de los clubes que tuvo activa participación en las horas finales del mercado de pases, sobre todo por la salida de Alexis Sánchez de regreso rumbo a España. Luego de una temporada lejos de su gran nivel, el tocopillano fichó por el Sevilla en condición de agente libre.

Y le dejó una obligación a la directiva del cuadro de Friuli, que se había movido para asegurar un reemplazo de categoría para el goleador histórico de la selección chilena. La apuesta fue por un polémico jugador que tenía pasta de crack, pero a los 26 años no ha podido refrendar eso por graves lesiones.

Las referencias son para Nicolò Zaniolo, enganche y segunda punta que arribó a Udine para ponerse a las órdenes del entrenador Kosta Runjaiç. La negociación se cerró con un préstamo desde el Galatasaray de Turquía, que lo había adquirido en 2023 por 15 millones de euros.

Nicolò Zaniolo, el nuevo refuerzo de Udinese. (Foto: Udinese).

El equipo que esta campaña se quedó sin jugadores luego de la salida de Sánchez y de Damián Pizarro a la Ligue 1 de Francia pagó 2,5 millones de la divisa europea para la cesión de Zaniolo, quien tiene al menos dos escándalos a su haber como protagonista.

Uno fue en la selección de Italia, cuando junto a Sandro Tonali fueron marginados de la Azzurra. Incluso sus celurares fueron requisados para hacer la investigación en octubre de 2023. En aquel entonces, Zaniolo militaba en el Aston Villa y su compañero, en el Newcastle, ambos en la Premier League. La otra polémica fue mucho más reciente.

El último escándalo de Zaniolo, fichaje en el mercado de Udinese para suplir a Alexis Sánchez

En junio de 2025, Alexis Sánchez vivía sus últimos días en Udinese, que tuvo activa participación en el mercado de pases en Europa. Fichó un jugador con historial negativo de conducta. Pero con mucha calidad y técnica del balón. Por esos días, Nicolò Zaniolo estaba envuelto en una gran polémica que venía desde fines de mayo.

Un escándalo que se resolvió un mes después. ¿Qué había pasado? Acusaron a Zaniolo de entrar borracho a un camarín y golpear a dos jugadores juveniles de la AS Roma, donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional. Al cabo de la investigación, no le quedó otra que asumir la responsabilidad.

Nicolo Zaniolo jugaba en la Fiorentina cuando ocurrió este escándalo. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images).

Llegó a un pacto con la Policía Federal luego de aceptar los hechos que le fueron imputados. Tuvo que pagar 15 mil euros y se declaró arrepentido por su forma de actuar, aunque apuntó que fue una reacción a las provocaciones de los cadetes de la Loba.

Eso sí, en la resolución del conflicto quedó descartada la versión del cuadro giallorossi, que habló de puñetazos del nuevo refuerzo de Udinese. Pero “llegó a darle palmadas en el cuello a uno de los agredidos”, fue la conclusión del proceso indagatorio.

Nicolò Zaniolo también jugó en el Atalanta de Italia. (Alessandro Sabattini/Getty Images).

“Quiero pedir perdón por lo sucedido. Sé que reaccioné mal y asumo mi responsabilidad. Fui al vestuario con el objetivo de dar apoyo a los chico (Roma) en un momento complicado tras la derrota. Lamentablemente, uno de ellos me provocó verbalmente y perdí la calma”, declaró Zaniolo tras este embrollo que le costó casi 17 millones de pesos chilenos.