Bien dicen que salvo excepciones, las segundas partes nunca funcionan, que es como echarle agua al shampoo. Udinese y Alexis Sánchez lo comprobaron, quienes separan sus caminos tras un triste “remember”.

Hace un año, el Niño Maravilla regresaba al club que le abrió las puertas de Europa. Su primer amor en el viejo continente. El formado en Cobreloa volvía para ser el amo y señor del equipo, pero esto quedó muy lejos de la realidad futbolística.

El adiós de Sánchez a Udinese

Los problemas físicos y la mala relación de Alexis Sánchez con Kosta Runjaić, DT de Udinese, formaron la tormenta perfecta para que el chileno viviera la peor temporada de su exitosa carrera. Ni el calor de los hinchas que lo idolatran pudieron romper sus fríos números.

Si bien seguía vinculado al club italiano, era un hecho que Sánchez no se mantendría ahí y estaba buscando nuevo destino. Sobre el cierre del mercado de pases, Sevilla se hizo de los servicios del máximo goleador histórico de la selección chilena, con lo cual dice adiós al país con forma de bota.

Antes que el tocopillano fuera oficializado por los andaluces, decidió utilizar sus redes sociales para despedirse de su querido Udinese. Ahí Sánchez subió un corto pero expresivo mensaje, para decir adiós al equipo que lo convirtió en una estrella mundial.

“Udine siempre en el corazón del Niño. Muchas gracias Curva Nord”, escribió Sánchez. Junto a estas palabras, el “7” acompañó solo de fotos de su primer paso por el club, casi como queriendo borrar este último paso que solo vino a confirmar que las segundas partes no funcionan.

En la última temporada en Udinese, Alexis Sánchez disputó 14 partidos. No anotó ni registró asistencias. En su primer paso había registrado 112 encuentros con 21 goles y 20 asistencias. En Sevilla intentará dejar el amargo sabor que le dejó el “remember” con su viejo amor.