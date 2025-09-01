Más de 89 mil reproducciones: Alexis Sánchez es nuevo refuerzo del Sevilla

Se acabó el misterio. Alexis Sánchez es nuevo jugador del Sevilla y vuelve a disputar LaLiga de España. El Bicampeón de América llegó a acuerdo y será compañero de Gabriel Suazo.

“Llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador”, destacaron en la página oficial del cuadro español. El nacido en Tocopilla fue la última contratación en este mercado de fichajes.

El rumor empezó a crecer en las últimas hora, y todo indicaba su arribo a la madre patria. Incluso este mismo lunes tuvo su despedida de Udinese. Por lo que solo faltaba la confirmación.

“Tras una espectacular carrera y 165 goles con sus diferentes clubes, llega a Sevilla el jugador con más partidos en la historia de la selección chilena, un total de 168, en los que ha marcado 51 goles”, complementa la presentación en el sitio oficial de su nuevo club.

El nuevo club de Alexis Sánchez

En el cierre del libro de pases, Sevilla presentó a Fábio Cardoso y Batista Mendy. Pero en el tablero de Almeyda faltaba un delantero de categoría.

Por lo mismo se recalcó que se hizo un esfuerzo por tener a Alexis Sánchez. Lo que agradeció el chileno en su presentación de este lunes. “Juntos, nunca nos rendimos”, comentó el Bicampeón de América en el video de su llegada.

Alexis fue presentado como nuevo refuerzo del Sevilla. Vuelve a jugar en LaLiga tras 11 años.

El registro en X suma más de 89 mil reproducciones solo en X. Además de cientos de comentarios en apoyo por su llegada al club español.

Ahora resta conocer el tiempo de adaptación ya que no realizó pretemporada. Pero a su favor corre que conoce a Almeyda y hasta a su ayudante Érik Lamela, con quien ya tuvo un particular cruce.