Prensa española alucina con el sorpresivo fichaje de Alexis Sánchez en Sevilla: “Llegada estelar”

Un verdadero golpe al mercado de fichaje se produjo este domingo, porque de un momento a otro se confirmó la llegada de Alexis Sánchez a Sevilla.

Como nadie lo quería en Udinese, el goleador histórico de la selección chilena tomó sus cosas y se fue como agente libre al cuadro andaluz, para volver a la Liga de España.

Alexis será compañero de Gabriel Suazo en el cuadro de Nervión y la prensa española ya empieza a dedicarle crónicas por su regreso al fútbol ibérico.

Prensa de Andalucía analiza el fichaje de Alexis en Sevilla

Alexis Sánchez jugará de nuevo en España, ya lo hizo anteriormente en FC Barcelona, es por ello que los medios ibéricos lo conocen de sobra y en Andalucía lo analizan.

“Alexis Sánchez ya está en Sevilla: el ‘hombre maravilla’ que busca convencer en Nervión”, publicó Diario de Sevilla.

Luego, en su interior dicen que tuvo una “llegada estelar“ a Andalucía y agregan que “el fichaje de Alexis por el Sevilla Fútbol Club es uno de los movimientos más notorios de la entidad hispalense en las últimas temporadas. No por perfil, pero sí por trascendencia y trayectoria, algunos lo comparan con la llegada de Isco Alarcón, Chicharito Hernández o Mariano Díaz, que en su momento fueron futbolistas en clubes top”.

Alexis en Sevilla. Foto: Estadio Deportivo

En tanto, en Estadio Deportivo señalaron que “el veterano futbolista chileno, con capacidad para jugar en los cuatro puestos ofensivos del once nervionense, ha aterrizado en el Aeropuerto de San Pablo con un acuerdo ya totalmente cerrado; sólo a la espera de las pruebas médicas y de que se vaya consumando el carrusel de salidas esperadas para este ‘Deadline'”.

Alexis Sánchez suma un nuevo club a su currículum, el que componen Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, FC Barcelona, Arsenal, Inter de Milán, Olympique Marsella y ahora Sevilla.

