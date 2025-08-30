Tuvo que esperar, pero Gabriel Suazo por fin debutó con Sevilla en La Liga. Después de que se resolvieran temas administrativos y por fin se concretara su inscripción en el fútbol español, el chileno apareció como titular en el duelo contra Girona por la fecha 3.

Resulta que, en su llegada a Sevilla, problemas con las finanzas del club impedían inscribir a Suazo en la plantilla. El elenco español debía equilibrar sus ingresos y gastos para volver a tener números azules, y solo después de eso podía contar con el chileno en la cancha.

Con eso resuelto, Gabriel Suazo por fin apareció en el equipo titular del Sevilla. El defensor de la selección chilena jugó los 90′ del triunfo de visita por 2-0 contra Girona y mostró grandiosos números en su estreno, que además fue la primera victoria del equipo en la temporada española.

El sitio Analytics Chile destacó que el ex Colo Colo fue 1° en duelos ganados (8), 1° en centros completados (3), 1° en entradas completadas (3),

1° en pases largos completados (5). Además, no erro ningún pase, completando 26 de 26 toques a sus compañeros.

Gabriel Suazo debuta con triunfo en Sevilla

Con el triunfo, Sevilla de Gabriel Suazo sumó sus primeros tres puntos en La Liga. El equipo blanquirrojo, dirigido por Matías Almeyda, escaló hasta el puesto 13°, saliendo del fondo de la tabla de posiciones, donde se ubican Celta de Vigo, Levante y Girona.

El próximo partido del Sevilla será el próximo viernes 12 de septiembre a las 16:00 horas ante Elche. Ese será el debut de Gabriel Suazo en el Ramón Sánchez Pizjuán, la casa de los sevillanos.