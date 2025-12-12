Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Español

Alexis Sánchez destaca con un golazo en el entrenamiento del Sevilla, justo cuando asoma entre los titulares

El Sevilla compartió una joyita de AS10 en el penúltimo entrenamiento antes del duelo contra Oviedo. Alexis tiene muchas posibilidades de aparecer en el once titular.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Golazo de Alexis en el entrenamiento del Sevilla: ¿titular contra Oviedo?
© Getty ImagesGolazo de Alexis en el entrenamiento del Sevilla: ¿titular contra Oviedo?

El Sevilla y Alexis Sánchez ultiman detalles para el duelo de este domingo, como local contra Oviedo, por la fecha 16 de La Liga de España. El DT, Matías Almeyda, sufre con las ausencias obligadas por lesión y sanciones.

Sin embargo hay una buena noticia: Gabriel Suazo fue uno de los que regresó a los entrenamientos este viernes, aunque no es seguro que pueda ser alternativa este fin de semana. El DT analizará caso a caso debido a las bajas.

De todas formas, Alexis Sánchez asoma como probable titular, pero no sólo ante la urgencia. Al menos en las prácticas el delantero nacional dio todo de sí.

Alexis Sánchez asoma favorecido de un verdadero caos que sufre el plantel de Sevilla y Matías Almeyda

ver también

Alexis Sánchez asoma favorecido de un verdadero caos que sufre el plantel de Sevilla y Matías Almeyda

Calidad e ilusión de titularidad: el golazo de Alexis

Y así quedó registrado en un golazo que el mismo Sevilla compartió en sus redes sociales, en un repaso del entrenamiento de este viernes, el penúltimo antes del partido contra Oviedo.

Tweet placeholder

Alexis recibe el balón con borde interno y control dirigido, pica hacia el balón y saca un derechazo con efecto endiablado que se mete en la red rozando el travesaño, a centímetros del ángulo.

Publicidad

Cabe recordar que este semestre, Alexis registra 11 partidos con 533 minutos jugados y un registro de dos goles y una asistencia. De sus duelos, en sólo tres ha sido titular.

Gabriel Suazo se encuentra con otro ex crack de Colo Colo en Sevilla

ver también

Gabriel Suazo se encuentra con otro ex crack de Colo Colo en Sevilla

El Sevilla formaría con Odysseas Vlachodimos al arco; José Ángel Carmona, Fábio Cardoso, Andrés Castrín y Oso en defensa; Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow; y Alexis Sánchez en mediocampo; Chidera Ejuke y Akor Adams en el ataque.

Lee también
Sevilla vs. Real Oviedo: Horario y dónde ver a La Liga de España
Internacional

Sevilla vs. Real Oviedo: Horario y dónde ver a La Liga de España

Caos en el plantel del Sevilla, pero Alexis asoma favorecido
Alexis Sánchez

Caos en el plantel del Sevilla, pero Alexis asoma favorecido

Suazo se encuentra con otro ex Colo Colo en Sevilla
Colo Colo

Suazo se encuentra con otro ex Colo Colo en Sevilla

Concepción ve salir a uno de sus grandes emblemas tras ascenso
Chile

Concepción ve salir a uno de sus grandes emblemas tras ascenso

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo