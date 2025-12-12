El Sevilla y Alexis Sánchez ultiman detalles para el duelo de este domingo, como local contra Oviedo, por la fecha 16 de La Liga de España. El DT, Matías Almeyda, sufre con las ausencias obligadas por lesión y sanciones.

Sin embargo hay una buena noticia: Gabriel Suazo fue uno de los que regresó a los entrenamientos este viernes, aunque no es seguro que pueda ser alternativa este fin de semana. El DT analizará caso a caso debido a las bajas.

De todas formas, Alexis Sánchez asoma como probable titular, pero no sólo ante la urgencia. Al menos en las prácticas el delantero nacional dio todo de sí.

Calidad e ilusión de titularidad: el golazo de Alexis

Y así quedó registrado en un golazo que el mismo Sevilla compartió en sus redes sociales, en un repaso del entrenamiento de este viernes, el penúltimo antes del partido contra Oviedo.

Alexis recibe el balón con borde interno y control dirigido, pica hacia el balón y saca un derechazo con efecto endiablado que se mete en la red rozando el travesaño, a centímetros del ángulo.

Cabe recordar que este semestre, Alexis registra 11 partidos con 533 minutos jugados y un registro de dos goles y una asistencia. De sus duelos, en sólo tres ha sido titular.

El Sevilla formaría con Odysseas Vlachodimos al arco; José Ángel Carmona, Fábio Cardoso, Andrés Castrín y Oso en defensa; Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow; y Alexis Sánchez en mediocampo; Chidera Ejuke y Akor Adams en el ataque.