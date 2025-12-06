Alexis Sánchez se ganó algunos cuestionamientos tras su última presentación con Sevilla, algo que no le gustó para nada a Matías Almeyda. El DT lo defendió como un padre.

Los andaluces vencieron a Extremadura por 2-1 en la Copa del Rey, donde el tocopillano fue titular y disputó los 90 minutos. De todas maneras, recibió duras críticas, algo que colmó la paciencia del entrenador argentino del formado en Cobreloa.

La feroz defensa de Almeyda a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez arribó en el último mercado a Sevilla y pese a los cuestionamientos, Matías Almeyda confía a ciegas en él. El DT fue consultado por Kenotrotamundos Skechers Fútbol por las críticas al tocopillano y el argentino hizo un fuerte respaldo a su pupilo.

“Alexis el otro día por ahí no estuvo muy fino, pero dio un gran desgaste para el equipo. No entiendo por qué la crítica, pero bueno, quien la hace debe saber porqué. Sigo apostando por futbolistas como Alexis y ojalá que dentro del fútbol y del ambiente del fútbol haya más gente que piensa ama este deporte como él, después se puede hacer bien, regular o mal, pero vivimos del exitismo“, comenzó diciendo.

ver también Alexis Sánchez sufre faltas de respeto en Sevilla: “Inoperante… hay que cuidar a los viejitos del frío”

“Si Alexis hacía dos goles jugando de la misma manera, seguramente iba a ser el gran Alexis. ‘Volvió’. Vivimos así y es triste. Es muy triste. Es muy para llamar la atención y queda mucho por delante. No sabemos si Alexis puede llegar a hacer el gol más importante. ¿Después qué van a decir?“, complementó Almeyda.

Alexis Sánchez ya suma 10 partidos en Sevilla, con 2 goles y 1 asistencia. Almeyda sabe la calidad y la trayectoria que tiene el chileno. Incluso, el técnico hizo una fuerte revelación sobre el salario del ex Barcelona y Arsenal.

Publicidad

Publicidad

“Los jugadores como Alexis no tienen obligación de ir a ningún club porque ellos tienen la posibilidad de elegir. Alexis eligió este lugar y Alexis es uno de los jugadores que menos cobra… Para aquellos que critican y las ganas de Alexis son como que es el crack. Hay que mirar bien el vaso. Es un ejemplo desde donde lo mires“, contó el técnico.

“El respeto se lo faltaron desde que llegó, haciendo memes, vistiéndolo como un abuelito. Después a los tres días hablaban ‘qué bien que está’. No se puede cambiar tanto muchachos, hay que mantenerse firme en la palabra porque y si no, todo el tiempo estamos en contradicciones“, cerró Matías Almeyda.

Publicidad

Publicidad

La defensa de Almeyda, confirma la gran confianza que el argentino siente en Alexis Sánchez. Sevilla enfrentará a Valencia este domingo 7 de diciembre a las 12:15 horas en condición de visita por La Liga.