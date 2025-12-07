Este domingo se cierra la temporada 2025 de la Liga de Primera 2025 con los últimos duelos de la fecha 30, jornada donde seremos testigos de un duelo clave para Ñublense y Cobresal, así como para el mismo Colo Colo.

Así es, porque mientras los Diablos Rojos y los Mineros se miden en el Nelson Oyarzún de Chillán, a esa misma hora los albos enfrentan a Audax Italiano en un duelo donde deben ganar y esperar que los chillanejos derroten a los nortinos, todo esto con el objetivo de los albos de llegar a puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Tarea difícil para los del Ñuble, que a pesar de tener 30 puntos y ubicarse 11° en la tabla, llegan con un espantoso registro de nueve partidos sin ganar, ocho de ellos siendo derrotas.

Es en ese contexto donde te invitamos a conocer qué pasará con este gran duelo de la jornada dominical, horario y su transmisión, ya que ojo, irá por una señal alternativa a la tradicional.

¿Cuándo y a qué hora juega Ñublense vs. Cobresal?

El enfrentamiento por la fecha 30 de la Liga de Primera entre Ñublense y Cobresal se juega este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

¿Dónde ver EN VIVO por TV y online Ñublense vs. Cobresal?

Este partido será transmitido por TV en la señal básica de TNT Sports, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports VTR: 46 (SD) – 855 (HD) DTV: 632 (SD) – 1631 (HD) ENTEL: 220 (SD) – 243 (HD) CLARO: 189 (SD) – 490 (HD) GTD/TELSUR: 82 (SD) – 845 (HD) MOVISTAR: 484 (SD) – 896 (HD) ZAPPING: 99 (HD) TU VES: 505 (SD)



De manera online, en tanto, podrás verlo también a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports en tu cableoperador.

Colo Colo vs. Audax Italiano, en tanto, irá por las señales de TNT SPORTS PREMIUM por TV y online por TNT SPORTS en HBO MAX.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: