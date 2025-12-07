Hace rato que viene sonando en la Universidad de Chile y en su ex club, Colo Colo. Sin embargo, todavía estaba cien por ciento enfocado en su actual equipo, Fortaleza. Ahora, algo hace que su salida del club brasileño sea cada vez más real.

Resulta que una de las condiciones que se esperaban cumplir para que Juan Martín Lucero dejase su equipo era que, precisamente, Fortaleza descendiese desde el Brasileirao. Eso se concretó este domingo.

El cuadro del norte de Brasil sucumbió ante Botafogo por 3-2 y se vio desplazado a los lugares de descenso, tras, además, la victoria de Inter de Porto Alegre, que superó a Bragantino por 3-1.

¿Ahora sí que sí se va a la U y Colo Colo?

Universidad de Chile habría contactado a Juan Martín Lucero, con el fin de traerlo a jugar para el próximo año. Lo extraño de este contacto es que la U cuenta con jugadores a préstamo, con opción de compra, que están más probados que el delantero de Fortaleza. Nos referimos a Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras.

Por otro lado, el interés que parece haber suscitado en Colo Colo es extraño, sobre todo sabiendo el pasado que enfrentó al Gato con el equipo de Macul. Hubo demanda de por medio y Lucero se las llevó peladitas.

Considerando ambas cosas, y sabiendo que Independiente de Avellaneda, con Gustavo Quinteros al mando, también tiene interés, se puede decir que, de todas formas, Lucero está un paso más cerca de Chile. ¿La U o Colo Colo?

Lucero podría volver a Colo Colo | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Brasileirao?