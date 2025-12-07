Su nombre ya había aparecido en la órbita de Colo Colo para ser un refuerzo en el mercado de fichajes del año entrante. Pero también en la de Universidad Católica y Universidad de Chile, aunque puede que los Cruzados hayan prescindido de él tras la renovación de Darío Melo. Y las buenas actuaciones de Vicente Bernedo.

Justo en un duelo decisivo para los albos, se vistió de figura. Le sacó el brillo a sus guantes con varias tapadas buenas en el estadio Monumental. Las referencias son para Tomás Ahumada, quien fue un muro prácticamente infranqueable para los pupilos de Fernando Ortiz en Pedrero.

Tuvo una buena intervención ante un remate raso de Lucas Cepeda. También le sacó un cabezazo a Vicente Pizarro, quien se había desmarcado bien para conectar un preciso pase englobado de Claudio Aquino. Aunque no pudo hacer nada con ese afortunado remate con pique a piso del Vicho que valió el descuento.

Vicente Pizarro hizo que Tomás Ahumada tuviera esta gran reacción en Pedrero. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Fue un partido difícil, siempre Colo Colo lo es acá en su casa. Lo mantuvimos bien defensivamente, al final hubo una desconcentración, Pero bueno pudimos levantar. Veníamos de una mala racha, pero terminamos de buena manera”, dijo Ahumada en la entrevista que le concedió a TNT Sports.

Añadió que “nosotros queríamos salir a jugar, a hacer un partido como protagonistas. Pero no se dio. Es un equipo grande, te obliga a tirarte un poco para atrás. Pero terminamos bien en lo defensivo y ganamos, que es lo importante”.

Tomás Ahumada tuvo un partido muy destacado ante Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Fue un buen año, veníamos de pelear abajo en 2024. Con el profe Coto hicimos un buen trabajo, se lo agradecemos. Siempre fue profesional y nos entregó herramientas para ganar los partidos”, manifestó Ahumada sobre Juan José Ribera, entrenador que fue cesado de su cargo en la recta final de la campaña.

Tomás Ahumada habla del nuevo DT de Audax tras brillar ante colo Colo: “También es…”

Colo Colo lo tiene como un nombre atractivo del mercado nacional y justo se dio el lujo de tener una actuación muy buena en el Monumental. A estadio lleno. Y para dejar fuera al Cacique de las competencias internacionales. Sólo un afortunado remate pudo vencerlo.

Sobre Gustavo Lema, quien asumió las riendas del plantel estelar audino, Ahumada también fue halagüeño. “El nuevo profe también es profesional, quizá el juego es distinto y terminamos de buena manera. Donde Audax merece estar. Feliz”, dijo el meta de 24 años.

Marcos Bolados logró vencer a Tomás Ahumada, pero estaba en posición de adelanto. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Habrá que ver si Ahumada continúa como parte de la plantilla itálica, que también tuvo en sus filas a Gonzalo Collao, ese portero surgido en las inferiores de Universidad de Chile que ha dado una larga vuelta por Europa y volvió al fútbol chileno tras haber estado unos meses retirado.

Colo Colo quedó sin nada internacional para su 2026 en la Liga de Primera 2025 que ganó por una diferencia abismal Coquimbo Unido. La tabla de posiciones al cabo de 30 fechas quedó así.

