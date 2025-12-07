Eduardo Vargas y Leonardo Valencia tuvieron un primer tiempo difícil de mejorar ante Colo Colo, aunque en rigor de la verdad, mucho tuvo que ver la última línea del Cacique ante Audax Italiano. Los Tanos se fueron con una ventaja de 2-0 en el marcador al descanso.

El primer tanto, que anotó Vargas, encontró a Turboman solo en plena área luego de una pelota detenida. Al bicampeón de América no le quedó más remedio que impactar la bola de cabeza y ubicarla lejos de la reacción que tuvo Fernando de Paul. Minutos más tarde, cuando el cronómetro marcaba 22 minutos, el Tuto cometió una falta dentro del área.

Tras un inefable choque entre Jonathan Villagra y Emiliano Amor, (sí, son compañeros en el Cacique), el Tuto de Paul quiso corregir el chascarro. Salió con prisa y se llevó por delante a Nicolás Orellana. La posibilidad desde los 12 pasos fue ejecutada con exquisita técnica por el Leo Valencia.

Así de solo apareció Eduardo Vargas para abrir la cuenta en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Valencia le sacó brillo a su pegada para poner el 2-0 muy doloroso contra el equipo adiestrado por Fernando Ortiz. Las paradojas de la vida hicieron que el cuadro itálico pusiera contra las cuerdas al Tano, quien en este encuentro apostó por Leandro Hernández. También le dio una chance a Cristian Riquelme.

Leonardo Valencia derrotó a Fernando de Paul a pesar de que el Tuto adivinó el lado. (Felipe Zanca/Photosport).

Vargas, muy amigo del Leo, festejó emocionado y fervoroso con el “10”, quien todavía era una amenaza de Fernando Zampedri como máximo goleador de la Liga de Primera. Y que llegó a 15 tantos en el certamen. Uno menos que el Toro, artillero histórico de Universidad Católica, quien quería ser el hexagoleador del balompié chileno.

Edu Vargas y Valencia anotaron a Colo Colo y Gonzalo Sosa fue el tardío goleador de Ñublense

Eduardo Vargas y Leonardo Valencia decretaron los dos goles de distancia que el Audax Italiano le sacó a Colo Colo en los primeros 45 minutos. Todo eso mientras Ñublense la hacía el gran favor a los albos: vencía a Cobresal. Y con mucha claridad, algo que no había logrado hacer.

De hecho, el presidente de la institución fue muy crítico por la faceta ofensiva del equipo. “No le hacemos un gol a nadie”, manifestó Sergio Gioino, otrora delantero argentino que pasó por Universidad de Chile, Huachipato, Provincial Osorno, Universidad Católica y el Palmeiras de Brasil.

Eduardo Vargas y su festejo ante la mirada lejana de Javier Correa. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero Gonzalo Sosa tuvo la última palabra para una victoria que no le servía prácticamente de nada a los Diablos Rojos, que derrotaban por 3-0 a Cobresal. Los Mineros sufrieron la expulsión de Jorge Henríquez en el minuto 28. Luego de eso, cayeron los tres tantos del ex ariete de Melipilla y del Mazatlán de México.

Uno de los tres festejos de Gonzalo Sosa en Chillán ante Cobresal. (Mauricio Ulloa/Photosport).

Por supuesto que el Tano Ortiz movió su banco en los 15 minutos de intervalo: Claudio Aquino y Marcos Bolados reemplazaron a Tomás Alarcón y Leandro Hernández, respectivamente. Lo mismo que hizo Gustavo Huerta frente a Ñublense, pues mandó a la cancha a Diego Céspedes y Alejandro Márquez por Cristian Toro y Cristhofer Mesías para intentar cambiar la suerte de Cobresal.

Gonzalo Sosa y otra celebración ante los albinaranjas. Llegó a ocho goles en la Liga de Primera 2025. (Mauricio Ulloa/Photosport).

Colo Colo encontró un descuento tardío mediante Vicente Pizarro, pero no pudo remontar el 1-2 de Audax Italiano, mientras que Ñublense le asestó un incontestable 5-0 a Cobresal: en el segundo tiempo anotaron Federico Mateos y Gonzalo Sosa, la figura de la tarde.

