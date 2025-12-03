Un 2025 que marcó una tremenda revancha para Daniel Castro. El atacante de Deportes Limache, más conocido como Popín, ha tenido un despertar tardío en las más altas esferas del fútbol chileno, consiguiendo buenas actuaciones con el Tomate Mecánico en la Liga de Primera.

Pese a que los resultados no fueron los mejores, Castro se ganó el reconocimiento de los expertos. Limache peleó durante gran parte del campeonato en la parte baja y eso hizo que se empañara un poco la campaña de un club humilde, con pocos jugadores de renombre, en el que primó el ímpetu y la valentía.

Claro que, siempre hay algunos que sobresalen. Es el caso del propio Popín, que estuvo fuera algunas fechas antes de la definición final por el descenso. Volvió en la penúltima fecha de la Liga de Primera. Allí, ante Unión La Calera, Castro anotó un golazo, con el que coronó el año y terminó salvando al Tomate Mecánico de la B.

Popín elige a su jugador favorito

En conversación con RedGol, Daniel Castro habló de todo lo que ha pasado este año, tremendo para él. Además de contar el por qué de su sobrenombre y de dar las claves de la campaña tomatina, eligió a su jugador favorito y referencial en el fútbol mundial.

“Mis ídolos son Eduardo Vargas y Alexis Sánchez por lo que hacían en la Selección Chilena”, señaló el atacante de Deportes Limache, quien tiene claro quién es aquel que lo ha hecho querer llegar lejos en el fútbol.

“Para mí, sobre todo Alexis es un referente. Y creo que no sólo para mí, sino para todo el fútbol, por la clase de jugador que es”, cerró Popín que despierta el interés de los grandes equipos en Chile.

