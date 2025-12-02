La ecuación parecía perfecta para la Unión Española. Tras la terrible noticia del descenso, se empezaron a mover con ansias en Independencia para buscar cómo ascender inmediatamente en 2026. Un técnico gustó mucho, en seguida.

Se dio perfecto para los hispanos. Cristian “La Nona” Muñoz no llegó a un acuerdo con la dirigencia de Universidad de Concepción y empezó a sonar en la Unión Española. Parecía ser el técnico perfecto, debido a que puso al Campanil de vuelta en Primera División.

Sin embargo, hay cosas que hacen pensar que no hay una conveniencia para el técnico. Irse a Unión Española, tras desechar la U de Conce, significaría privilegiar un equipo de la B, por otro de Primera. Aunque, claro, son dos instituciones con historias lejanas.

Aseguran que no es Unión Española el siguiente club de La Nona

Giro dramático importante en la historia de Cristián Muñoz en el fútbol chileno. Según señalaron en el programa Pauta de Juego, no sería Unión Española el destino de uno de los técnicos con más valor en el presente de nuestro país.

Así lo señaló Coke Hevia, quien dejó entrever cuál será el destino de la Nona. “¿Será que hay otro equipo interesado en la Nona Muñoz? Yo no sé si va a seguir Bovaglio en Palestino. Es más, te podría decir que no“, aseguro el periodista.

“Es una opción, pero al parecer los que toman las decisiones en Palestino están divididos respecto a Bovaglio“, agregó Coke Hevia, que puso sobre la mesa que el Tino es mejor opción para Cristián Muñoz.

¿Cómo comunicó Universidad de Concepción la salida de Cristián “La Nona” Muñoz?

“Durante más de un mes sostuvimos conversaciones y realizamos todos los esfuerzos para su continuidad. Pero finalmente respetamos y lamentamos su decisión personal de no seguir y buscar nuevos rumbos”, señaló la U de Conce para anunciar la salida de Cristian Muñoz del Campanil.