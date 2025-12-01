Se empieza a mover el mercado de fichajes en Chile y uno de los principales afectados es el actual campeón de la Primera B. Esto debido a que Universidad de Concepción se quedó sin el entrenador que conquistó el retorno a la Liga de Primera.

Cristian “Nona” Muñoz no llegó a acuerdo y este 1 de diciembre sentenció su futuro. Pese a los intentos, el adiestrador nacional de 42 años decidió tomar un nuevo rumbo y dio un paso al costado tras el ascenso que alcanzó ante Deportes Copiapó en el mes de noviembre.

ver también Comisión aprueba fin al chanchullo de la multipropiedad en el fútbol chileno y universidades sin sociedades anónimas

Pero lo llamativo fue el comunicado que sacó el “Campanil” en este inicio de semana con un particular dardo al estratega que los devolvió a la Liga de Primera. “Universidad de Concepción lamenta informar que Cristian Muñoz no continuará como director técnico del plantel profesional”, comienza el anuncio.

La U de Conce lamenta actitud de Cristian Muñoz

Luego vino el motivo que marcó la salida del DT y que molestó a la directiva. “Durante más de un mes sostuvimos conversaciones y realizamos todos los esfuerzos para su continuidad. Pero finalmente respetamos y lamentamos su decisión personal de no seguir y buscar nuevos rumbos”, indicaron.

ver también Figura de U de Conce revela dónde jugará la próxima temporada: “Mi sueño siempre ha sido…”

“Como club debemos avanzar y recuperar el tiempo perdido para enfrentar con responsabilidad el importante desafío de la próxima temporada en Primera División”, sentenciaron los foreros.

El comunicado de Universidad de Concepción para confirmar la salida de Cristian Muñoz.

Publicidad

Publicidad

Cabe consignar que de la mano de la “Nona” Muñoz, el “Campanil” logró el ascenso y se transformaron en el equipo con más triunfos del ascenso en todo el año con 17 victorias y 41 goles a favor. Por lo que ahora debe buscar DT para lo que será el debut el próximo 2026 y que comienza ante Coquimbo Unido como campeón de la Liga de Primera.