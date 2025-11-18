Universidad de Concepción tuvo una gran temporada donde logró el esperado regreso a la Primera División, consagrándose como campeón del Ascenso. Donde el defensor Bastián Ubal se convirtió en una de las grandes figuras del Campanil disputando gran parte de la campaña.

El jugador de 23 años, formado en U de Chile, llegó a Concepción este año tras pasos por Santiago Morning y Barnechea. En conversación con AS, el defensa se refirió al gran triunfo en Primera B y lo que se viene para su carrera.

Bastián Ubal habla sobre su presente en Universidad de Concepción

Luego de levantar la copa, Ubal comentó: “Lo primero que hice cuando salimos campeón fue llamar a mi familia. Lloramos todos, porque estos dos años fueron muy difíciles, entonces es un gran logro. Todo llega a su tiempo, Dios es fiel y siempre le da recompensa a los que se esfuerzan”.

Añadiendo que este título ha sido un logro muy importante para él. “A principios de año tuve una oferta para ir a Santiago Wanderers, estuve casi listo, pero me salió justo la oportunidad de la U de Conce. Conocía al DT, porque ya lo había tenido en Santiago Morning y el año pasado en Barnechea, así que me contó del proyecto y no lo dudé”.

“Acerté en no alejarme del profe ‘Nona’, en seguir trabajando y seguir creciendo, porque aparte él te da muchas herramientas para crecer en lo grupal y en lo personal”.

Sobre su futuro en el campanil, el jugador señaló que se queda en el equipo. “Yo firmé por dos años acá, y ahora como logramos el título, se me renovó por uno más, así que mi vínculo con la U. de Conce es hasta fines del 2027″.

“Mi sueño siempre ha sido poder consolidarme en Primera División y ahora que está la posibilidad espero seguir por el mismo camino. Seguiré trabajando y luchando por mis sueños”.