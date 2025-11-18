Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Figura de U de Conce revela dónde jugará la próxima temporada: “Mi sueño siempre ha sido…”

El jugador levantó la copa de Primera B este año y ahora revela sus planes para el 2026.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El jugador del campanil habla sobre su futuro en la escuadra.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTEl jugador del campanil habla sobre su futuro en la escuadra.

Universidad de Concepción tuvo una gran temporada donde logró el esperado regreso a la Primera División, consagrándose como campeón del Ascenso. Donde el defensor Bastián Ubal se convirtió en una de las grandes figuras del Campanil disputando gran parte de la campaña.

El jugador de 23 años, formado en U de Chile, llegó a Concepción este año tras pasos por Santiago Morning y Barnechea. En conversación con AS, el defensa se refirió al gran triunfo en Primera B y lo que se viene para su carrera.

Bastián Ubal habla sobre su presente en Universidad de Concepción

Luego de levantar la copa, Ubal comentó: “Lo primero que hice cuando salimos campeón fue llamar a mi familia. Lloramos todos, porque estos dos años fueron muy difíciles, entonces es un gran logro. Todo llega a su tiempo, Dios es fiel y siempre le da recompensa a los que se esfuerzan”.

Se aleja más del Campanil: El equipo que va detrás del fichaje de Cristián Muñoz

ver también

Se aleja más del Campanil: El equipo que va detrás del fichaje de Cristián Muñoz

Añadiendo que este título ha sido un logro muy importante para él. “A principios de año tuve una oferta para ir a Santiago Wanderers, estuve casi listo, pero me salió justo la oportunidad de la U de Conce. Conocía al DT, porque ya lo había tenido en Santiago Morning y el año pasado en Barnechea, así que me contó del proyecto y no lo dudé”.

Acerté en no alejarme del profe ‘Nona’, en seguir trabajando y seguir creciendo, porque aparte él te da muchas herramientas para crecer en lo grupal y en lo personal”.

Sobre su futuro en el campanil, el jugador señaló que se queda en el equipo. “Yo firmé por dos años acá, y ahora como logramos el título, se me renovó por uno más, así que mi vínculo con la U. de Conce es hasta fines del 2027″.

Publicidad

“Mi sueño siempre ha sido poder consolidarme en Primera División y ahora que está la posibilidad espero seguir por el mismo camino. Seguiré trabajando y luchando por mis sueños”.

Lee también
Revelan el club que va detrás del fichaje de Cristián Muñoz
Chile

Revelan el club que va detrás del fichaje de Cristián Muñoz

Acaba de salir campeón y uno de sus rivales ya va por sus figuras
Chile

Acaba de salir campeón y uno de sus rivales ya va por sus figuras

DT de moda en el fútbol chileno siembra dudas para 2026: "Terminé contrato"
Chile

DT de moda en el fútbol chileno siembra dudas para 2026: "Terminé contrato"

¡Con entradas a $1.000! Así será la venta de entradas para Colo Colo vs. La Calera
Colo Colo

¡Con entradas a $1.000! Así será la venta de entradas para Colo Colo vs. La Calera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo