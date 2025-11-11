Este DT había sido una gran sorpresa en el 2024 del fútbol chileno y tuvo la capacidad de refrendar todo con un título al año siguiente. Lo hizo al mando del plantel estelar de Universidad de Concepción, que se quedó con la Liga de Ascenso.

Con eso, el Campanil se aseguró un boleto de regreso a la máxima categoría del balompié nacional. Todo lo consiguió bajo la tutela de Cristián Muñoz. Sí, La Nona, aquel volante ofensivo surgido en las inferiores de Universidad de Chile que devino en entrenador.

Y que puso bajo un manto de duda su futuro. “Terminé contrato con la U de Conce. Ahora descansando, disfrutando el momento. Con el pasar de los días veremos qué depara el destino. Por lo pronto, mi contrato terminó después del partido con Copiapó”, aseguró la Nona Muñoz en ADN Deportes.

Cristián La Nona Muñoz Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

A pesar de eso, a Muñoz parece no importarle mucho que su paso siguiente sea en la élite chilena. “Desde que empecé a dirigir en el Sifup, después de que me retiré, siempre mi intención ha sido dirigir la mayor cantidad de partidos posibles”, contó la Nona Muñoz.

“Gracias a dios en los últimos tres años me he acercado a los 93 partidos. Eso es súper importante para el técnico, que va creciendo con las vivencias. He tenido muy buenos resultados en el ascenso y lo hemos refrendado con un título. Más allá de dirigir en primera, el técnico debe madurar y crecer”, apuntó el estratego.

Publicidad

Publicidad

ver también Cristián Muñoz babea por Luis Rojas, figura de U de Concepción: “En Chile no hay jugadores como él”

La Nona Muñoz, DT campeón del fútbol chileno: “Más que ir a primera, tengo que…”

La Nona Muñoz parece no pensar que el tren pasa una vez para el DT que ha sido campeón en el fútbol chileno, al menos en la segunda categoría. Transita su camino con calma. Y prefiere no aventurarse en desafíos que no le muevan la fibra más profunda.

“Este año ha sido maravilloso en cuanto a números. Hay que ir proyectando, viendo las instituciones que te permitan poder seguir desarrollándose. Eso es súper importante, tener las herramientas y los jugadores”, aseguró el entrenador, que llevó de regreso a la UdeC a la máxima categoría.

La Nona Muñoz festejó mucho con la U de Conce en 2025. (Marco Vázquez | Photosport).

Publicidad

Publicidad

Ante una pregunta de Danilo Díaz, la Nona fue sincero. “Más que sea primera o no, el DT tiene que seguir creciendo en base al trabajo, a dirigir y ser cada día mejor. Estoy en esa línea”, dijo, aunque sin dar mayores detalles de su paso venidero. Ya pasó por Santiago Morning y también por A.C. Barnechea.

“He tomado proyectos de acuerdo a lo que me motiva y lo que entregan los clubes. El técnico necesita partidos y vivir cosas. Si es en primera, está bien. Y si no, seguir trabajando para llegar a la categoría de honor”, expresó Cristián La Nona Muñoz, quien todavía sonríe cuando recuerda el gran título que ganó junto al Campanil.

ver también La decisión del Tribunal de Disciplina con los involucrados en la pelea entre Copiapó y U. de Concepción

Así terminó la tabla de posiciones en la Primera B 2025

Universidad de Concepción se consagró campeón de la Liga de Ascenso bajo la tutela de la Nona Muñoz.

Publicidad