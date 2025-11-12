La ausencia de hinchas visitantes se ha transformado en una costumbre en el fútbol chileno. En los últimos años la autoridad se ha ido por la fácil, prohibiendo que fanáticos foráneos digan presente en los recintos, en especial cuando se trata de los grandes como Colo Colo, la U o la UC.

Justamente por lo mismo en el Cacique durante esta jornada dieron una solución bastante práctica al respecto. Vino de la voz de Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo, quien le dio en bandeja a la autoridad la fórmula para que los hinchas visitantes puedan volver al estadio.

De acuerdo al dirigente, es clave tener a mano el padrón y el registro de socios con abonados de los diferentes clubes. Así, en caso de desmanes o cosas por el estilo, es más fácil controlar la situación.

La receta alba para que vuelvan los visitantes en el fútbol chileno

Valladares partió diciendo en conferencia de prensa que “Colo Colo tiene una gran fortaleza, que es el padrón de socios y socias del Club, además del listado de abonados. Nosotros consideramos que se podía llevar un control bastante fidedigno, teniendo una preferencia para los socios, socias, los abonados, las abonadas”.

“Eso te permite tener un mayor control. Te permite identificar de mayor manera en caso de que haya gente que realice hechos de violencia y en ese sentido, como Club hemos trabajado en esa línea teniendo muy buena aceptación por parte de la autoridad”, agregó.

En ese sentido, el dirigente albo sostuvo que “tanto en Viña del Mar como en Chillán, se entregó un padrón de socios y socias, tuvieron preferencia para la compra y afortunadamente no hubo hechos de violencia”.

Ante Ñublense en Chillán fue apenas el segundo partido del año en que los hinchas de Colo Colo pudieron asistir como visitantes. | Foto: Photosport.

“Es más, nosotros tenemos una estadística dentro del padrón de socios y socias al día de Colo Colo. Ahí solamente un 0,10% de quienes integran el padrón, por ejemplo, está con derecho a admisión. Es una cantidad ínfima que da cuenta también acerca de cuál es el perfil de la gente que integra este padrón de socios y socias”, añadió.

Para cerrar, el timonel del CSD Colo Colo afirmó que “obviamente la mayoría de la gente está por cuidar el fútbol está por cuidar el espectáculo y más aún, insisto, nosotros tenemos un registro por lo actos en caso de que hayan hechos de violencia graves”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Los albos regresarán a la acción el domingo 23 de noviembre cuando desde las 20:30 horas enfrenten a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.