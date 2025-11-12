Salomón Rodríguez es totalmente la gran decepción de Colo Colo en este 2025. Pese a la millonada que pagó el Cacique por el delantero, el jugador uruguayo de 25 años ha mostrado números lamentables en esta temporada.

Lo peor es que la situación parece no poder revertirse. Rodríguez no está siendo considerado por Fernando Ortiz, a tal punto de que no fue ni a la banca en los últimos dos partidos de los albos ante Ñublense y Unión Española.

Por lo mismo, hay muchos hinchas que están contando los días para que el atacante charrúa se vaya de una buena vez del Estadio Monumental. Y ojo, que eso al parecer eso se hará realidad más pronto de los que muchos creen.

Rodríguez da un paso clave para su futuro

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, Salomón Rodríguez ya se reunió con dirigentes de Blanco y Negro y la gerencia deportiva para buscar una salida y no continuar para la próxima temporada 2026.

Salomón Rodríguez apenas ha convertido dos goles en Colo Colo. Ambos tantos fueron en febrero de este año. | Foto: Photosport.

El uruguayo firmó un contrato por tres temporadas en el Cacique hasta diciembre del 2027. Por él se pagó una suma cercana a $1.2 millones de dólares por el 50% de su pase a Godoy Cruz de Argentina.

Pese a esta inversión, su rendimiento ha estado lejísimos de ser el óptimo y por lo mismo se espera que pronto se llegue a un acuerdo para acordar de manera anticipada su contrato con Colo Colo.

Los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo

El atacante de 25 años ha jugado un total de 24 compromisos con los albos, siendo 15 en la Liga de Primera, cinco en Copa Chile, tres en Copa Libertadores y uno en la Supercopa. Suma apenas dos goles (ambos en Copa Chile) en 1049 minutos de acción.

