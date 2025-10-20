Colo Colo ha sido un desastre esta temporada. Una de las causas de eso es el bajo nivel de los refuerzos, partiendo por Salomón Rodríguez, ariete que llegó con el cartel de ser la compra más cara del club.

En un primer instante se dijo que el Cacique pagó 2.5 millones de dólares por el charrúa, aunque Aníbal Mosa manifestó que solamente se pagó la mitad de ese monto y está en revisión si se cancela el resto a Godoy Cruz.

Más allá de eso, el dilema entre los hinchas albos es si su contratación fue peor que la de Nicolás Blandi, la que se hizo de cara a la temporada 2020 para pelear el puesto con Esteban Paredes.

¿Quién es peor, Salomón Rodríguez o Nico Blandi?

Salomón Rodríguez llegó con 25 años desde Godoy Cruz, elenco en el que marcó 8 goles el año pasado. No tenía gran cartel, por lo que desde un comienzo parecía descabellado cancelar tanto por un jugador con ese currículum.

Salomón Rodríguez, el peor refuerzo del año en Colo Colo

En Colo Colo ha anotado solamente dos goles, ambos en Copa Chile. En total lleva 24 partidos este año, que se desmenuzan de la siguiente manera: 15 por el torneo (donde lleva tres amarillas y una roja), cinco en Copa Chile, tres en Libertadores y la Supercopa.

Solo tres veces jugó 90 minutos: ante la U de Chile (derrota 2-1 en el torneo), Limache (derrota por 4-1 en Copa Chile) y San Felipe (triunfo por 1-0 en Copa Chile). En total ha sido 10 veces titular y no ha tenido lesiones graves.

Nicolás Blandi llegó con 30 años al Monumental. Jugó 21 partidos en Colo Colo, tres de ellos en Copa Libertadores. Fue titular en cinco ocasiones y jugó 90 minutos dos veces solamente. Marcó dos goles al igual que Salomón, aunque ambos en el torneo.

El tema es que Blandi sufrió con la pandemia al igual que el resto del equipo de Colo Colo. Antes de ese parón, jugaba de manera regular, pero a la vuelta del torneo nunca más logró enchufarse en el equipo.

Nicolás Blandi en Colo Colo el 2020

Su pase también fue caro: se le compró a San Lorenzo por 1,1 millón de dólares, debido a que tenía el cartel de haber jugado en grandes de su país como el Ciclón y Boca Juniors.

En la comparativa entre ambos, sale perdiendo Salomón Rodríguez. Si bien tenía menos cartel, se pagó más dinero por su carta, ha tenido más oportunidades, su promedio de gol es más bajo y anotó sus goles en un torneo más irrelevante.

