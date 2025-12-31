En Colo Colo no tienen presupuesto para realizar grandes contrataciones y ocupan el ingenio para cerrar fichajes de cara a 2026, debido a que tienen que reforzar varios puestos tras el patético 2025.

Uno de los puestos que debe reforzar el Cacique es el de centrodelantero, porque con Javier Correa no alcanza y Salomón Rodríguez simplemente no rindió, por lo que se busca la salida del uruguayo y la llegada de un reemplazante.

Fernando Ortiz quiere un nuevo goleador y en las últimas horas apareció el nombre del delantero paraguayo Robert Morales, cuyo pase pertenece a Toluca.

ver también Robert Morales, paraguayo: revelan al cuarto candidato para reforzar el ataque de Colo Colo

Pésimo registro de Robert Morales, el 9 que quiere Colo Colo

El atacante guaraní aparece como opción para llegar al cuadro albo, sin embargo, no viene con buenos números en la campaña 2025, a pesar que su equipo fue campeón del Torneo de Apertura de la Liga MX.

Robert Morales viene de jugar un total de 24 partidos en el segundo semestre con la camiseta de los Diablos Rojos, en los cuales casi siempre entró desde la banca y apenas sumó 789 minutos.

El dato que más genera preocupación es el de los goles, porque el ex Cerro Porteño solamente marcó tres goles y dio tres asistencias. Su último tanto data del 30 de agosto de 2025 y no hizo ninguna anotación en los playoffs.

Publicidad

Publicidad

Salomón Rodríguez apenas marcó tres goles con Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Los números de Robert Morales justo se emparejan con los de Salomón Rodríguez, quien en todo 2025 también apenas hizo tres conquistas con la camiseta de Colo Colo.

El Cacique busca goles y va a buscar a un delantero que no llega a la red desde agosto pasado…