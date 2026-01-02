Colo Colo avanza a paso lento en el mercado de fichajes, y tras reforzar la defensa, en Blanco y Negro se ponen manos a la obra para intentar cerrar a un delantero centro.

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, quiere sí o sí el arribo de un 9, quien le pelee la titularidad a Javier Correa, debido a que no cuentan con el uruguayo Salomón Rodríguez.

El apuntado por Colo Colo es el atacante paraguayo Robert Morales, quien viene de ser campeón con Toluca, sin embargo, no fue protagonista en el último Torneo Apertura de la Liga MX.

Hugo Brizuela no conoce al 9 que quiere Colo Colo

Para conocer un poco más a Morales en RedGol nos pusimos en contacto con el ex seleccionado paraguayo Hugo Brizuela, pero no tuvimos mucha suerte, ya que el otrora goleador de Universidad Católica no tiene mucha información sobre su compatriota.

“No lo ubico mucho a este muchacho, no conozco mucho su trayectoria. Te mentiría, no me gusta mentir. La verdad es que no lo ubico para nada”, dijo el ex O’Higgins y Audax Italiano.

“Colo Colo tiene que fijarse en jugadores de renombre si es que quiere pelear por cosas importante, si quiere salir campeón rápido de nuevo y volver a la Copa Libertadores en 2027”, agregó.

Robert Morales no es muy conocido en su país, ya que tuvo un breve paso por Cerro Porteño antes de recalar en México, por lo que no alcanzaron a seguirle la huella.

“Si no lo conoce Rogelio Delgado, Gustavo Benítez y Gualberto Jara, Dios mío, es por algo, nadie tiene referencia de él en Paraguay. Yo no lo ubico y para venir a un equipo tan grande como Colo Colo yo creo que tiene que ser alguien importante”, cerró.

