Colo Colo consiguió un triunfo importante contra Audax Italiano no sólo por el resultado, sino que también porque le permite sacarse algunas polémicas de encima. Además de la derrota en el Superclásico ante la U, el Cacique se vio sacudido por un escándalo de uno de sus jugadores.

Hace unos días se conoció que Cristian Riquelme fue expulsado de su condominio en Macul por incivilidades, las que iban de ruidos molestos a hombres desnudos en la piscina del recinto. El hecho causó indignación entre los hinchas, quienes pedían un castigo ejemplar.

Sin embargo, el lateral pasó de estar cortado a ser incluido en la lista de citados del Cacique para enfrentar a los Itálicos. Eso sí, sería tras el partido que se conocería lo que pasó en la interna, con tirón de orejas incluido, para dejar el tema hasta aquí.

Aníbal Mosa le tira la oreja ante la prensa a Cristian Riquelme por escándalo en Colo Colo

En Colo Colo no se quedaron en silencio después de lo ocurrido con Cristian Riquelme. A pesar de que le hicieron el quite al tema, tras el duelo con Audax Italiano hubo una versión oficial.

Cristian Riquelme hizo noticia en Colo Colo por un escándalo vecinal. Foto: Photosport.

Fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien abordó el caso y no tuvo dudas en señalar que el jugador estuvo “muy mal“. De hecho, el mandamás albo enfatizó en que “no compartimos ese tipo de situación y así se lo hemos hecho saber“.

Según reveló, en Colo Colo reaccionaron en la interna y tuvieron una reunión cono Cristian Riquelme. “Ya hubo una conversación interna entre el gerente deportivo y el jugador“, enfatizó el directivo.

Con esto, en el Cacique le ponen punto final a una polémica que sacudió aún más las cosas. Eso sí, quedará esperar qué ocurrirá con el departamento en el que vivía y del que se le pidió su expulsión.

A los hinchas no les gustó nada el episodio y no sólo por el contexto. Desde que llegó al Estadio Monumental en 2024 que no ha logrado ganarse una camiseta de titular ni tomar protagonismo.

Colo Colo le raya la cancha a Cristian Riquelme luego del escándalo vecinal que tuvo. El Cacique advierte a su lateral de que esto no puede volver a pasar y tiene que empezar a hacer noticia dentro, no afuera de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Cristian Riquelme ahora se enfoca en trabajar para ser opción en el próximo partido de Colo Colo. El Cacique recibe a Huachipato en el Estadio Monumental el lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas.

