Como si hubiera pocos problemas en Colo Colo, tras caer en el Superclásico, Cristián Riquelme viene a agregar uno más. El extremo, que ha perdido espacio esta temporada, se encuentra en medio de un escándalo fuera de las canchas.

Hace poco se conoció de una denuncia en contra del jugador de Colo Colo por incivilidades. Esto, debido a hechos acaecidos en el edificio en el que habitaba, en La Florida, donde se habría pasado de la raya.

“La administración del condominio AltaVista 2, en Alto Macul, solicitará el término del contrato de arriendo de Cristián Riquelme y decidió aplicarle la máxima multa de la comunidad, luego de que cámaras y vecinos registraran a dos personas –que estaban junto al lateral de Colo Colo– bañándose desnudas en la piscina”, explicó The Clinic en la nota con la exclusiva del tema.

Claudio Borghi pone los puntos sobre “las íes”

Es decir, en medio de la crisis galopante en Colo Colo, uno de sus jugadores no hace más que aportar más momentos disruptivos para el equipo. Claudio Borghi, ex jugador del Cacique y actual comentarista, le dio una lección a Cristián Riquelme.

“Le pido disculpas a los papás de Riquelme, pero lo que le pasó es falta de formación. Venimos peleando con el Nano Torres hace 28 años por la formación integral del jugador de fútbol”, empezó el Bichi.

“Nosotros, en su gran mayoría, venimos de lugares humildes. Yo vengo de un lugar humilde y mi abuela, el reto más grande que me dio cuando me mandé una cagada no fue pegarme, fue decirme ‘yo no te crié para estas cosas, te crié como una buena persona'”, añadió Borghi.

“Tirarse pilucho, en una piscina no quiere decir que sea mala persona, pero hay lugares para hacer ciertas cosas y otros no. Esto es un condominio, donde hay mayores, mujeres, niños, niñas. No es el comportamiento que tenga que tener ningún joven. Menos un jugador de fútbol. Menos aún, un jugador de Colo Colo“, cerró, ofuscado, Claudio Borghi.

