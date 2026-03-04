Muchos jugadores sueñan con llegar a Colo Colo, uno de los clubes más grandes del país, pero no todos aceptan cuando aparece la oportunidad de llegar al Cacique, por distintos motivos. Uno de ellos fue el exportero y comentarista deportivo Nicolás Peric, quien reveló sus razones para rechazar a los albos.

En el programa “Hay Zoom” de TVN el arquero se refirió a los clubes por los que militó en su carrera, recordando cuando estuvo cerca de llegar al cuadro Popular revelando que esto ocurrió durante los 2000, cuando milita en Rangers de Talca.

La fallida llegada de Nicolás Peric a Colo Colo

El exjugador recordó la historia, señalando que todo ocurrió durante el momento económico más complejo de Colo Colo. “El síndico era Juan Carlos Saffie y son tan guachacas que me hicieron estacionar en la parte de los jugadores, pero que saltará la reja, tuve que saltar una reja para que la prensa no me viera”.

“Y llegue arriba y la conversación fue: “¿cuánto es lo mínimo que usted pueda ganar para jugar en Colo Colo”, reveló Peric que le señalaron cuando comenzó la reunión.

Ante esto, el portero quedó impactado y contestó: “¿Cómo? Yo tenía 21 y digo: ¿cómo?… yo tengo una hija y no la alimento con la camiseta de Colo Colo y me fui. Y el Chano Garrido me dijo “la cagast…, nunca pensé que un cabro chico iba a tener la personalidad…”.

“Y después cuando llegó (Pablo) Guede, no llegamos a acuerdo en lo económico. Aníbal estaba en Colombia, viendo lo de Magnelly Torres y yo dije no puedo, lo mismo que Audax, no puedo, porque yo ya tengo mi lugar y es una falta de respeto para los hinchas de Audax. A los 6 meses me echaron de Audax”.

