“Trato Hecho”: Brayan Cortés olvida a Colo Colo y parte a tradicional equipo del fútbol argentino

El Indio logró encontrar club tras negarse a volver a los albos. Jugará Copa Libertadores en 2026.

Por Nelson Martinez

Cortés jugará el el fútbol argentino.
Se acabó la espera en Colo Colo. Tras una ola de rumores, finalmente el arquero Brayan Cortés definió su futuro y no volverá a Macul, tal como esperaban en Blanco y Negro.

Para eso, el Indio debía buscar con urgencia un nuevo equipo para partir a préstamo, ya que en Peñarol no quisieron seguir contando con él. Y tras largas semanas de negociaciones, ya tiene nueva camiseta.

Por ello, el iquiqueño partirá al fútbol argentino y seguirá jugando Copa Libertadores, ya que arribó a equipo copero. Se trata de Argentinos Juniors, tradicional elenco trasandino que dio el visto bueno por el chileno.

Detalles del contrato de Brayan Cortés

Brayan Cortés no volverá a Colo Colo y será refuerzo de Argentinos Juniors para la temporada 2026. Los trasandinos se movieron rápido por el meta albo y lo tendrán para jugar Copa Libertadores 2026.

“Brayan Cortés es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors. El arquero llega cedido a préstamo por un año y con una opción de compra desde Colo Colo”, reveló el periodista César Merlo.

El Indio llega de un cuestionado paso por Peñarol de Uruguay, donde pese a partir con buen nivel, en el final no convenció. Por eso no hicieron efectiva la opción de compra en Uruguay.

Colo Colo dispuesto a resignar dinero para sacarse de encima a Brayan Cortés

