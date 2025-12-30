Se acabó la espera en Colo Colo. Tras una ola de rumores, finalmente el arquero Brayan Cortés definió su futuro y no volverá a Macul, tal como esperaban en Blanco y Negro.

Para eso, el Indio debía buscar con urgencia un nuevo equipo para partir a préstamo, ya que en Peñarol no quisieron seguir contando con él. Y tras largas semanas de negociaciones, ya tiene nueva camiseta.

Por ello, el iquiqueño partirá al fútbol argentino y seguirá jugando Copa Libertadores, ya que arribó a equipo copero. Se trata de Argentinos Juniors, tradicional elenco trasandino que dio el visto bueno por el chileno.

Detalles del contrato de Brayan Cortés

Brayan Cortés no volverá a Colo Colo y será refuerzo de Argentinos Juniors para la temporada 2026. Los trasandinos se movieron rápido por el meta albo y lo tendrán para jugar Copa Libertadores 2026.

Cortés le dice adiós al Cacique /Photosport

“Brayan Cortés es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors. El arquero llega cedido a préstamo por un año y con una opción de compra desde Colo Colo”, reveló el periodista César Merlo.

El Indio llega de un cuestionado paso por Peñarol de Uruguay, donde pese a partir con buen nivel, en el final no convenció. Por eso no hicieron efectiva la opción de compra en Uruguay.

Con esa confirmación en el fútbol argentino, ahora Colo Colo saldrá con las de la ley a buscar portero al mercado, donde difícilmente puedan tener de vuelta a futuro a Brayan Cortés.