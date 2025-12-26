Es tendencia:
Colo Colo dispuesto a resignar dinero para sacarse de encima a Brayan Cortés

Desde Macul revelan por qué el técnico Fernando Ortiz decidió sacar del plantel al delantero de origen haitiano. La palabra clave es disciplina.

Por Alfonso Zúñiga

En Colo Colo no cuentan con Brayan Cortés para 2026
El futuro inmediato del arquero Brayan Cortés está muy lejos de Colo Colo. Luego que Peñarol no hiciera uso de la opción de compra por su pase, el futbolista de 30 años parece resignado a mantenerse el 2026 en la institución.

Mientras tanto, su agencia de representación, Vibra Fútbol, busca de forma incesante un nuevo equipo en el exterior para el iquiqueño, quien según reporta La Tercera, parece estar dispuesto a competir por un lugar en el 11 titular albo.

El tema es que el técnico argentino Fernando Ortiz no lo tiene en sus planes a Cortés, de hecho por eso busca un nuevo arquero para Colo Colo, hasta ahora sin éxito. En ese ámbito, desde el club parecen dispuestos a todo para no tenerlo en sus filas.

El durísimo revés de Brayan Cortés que lo hace volver a Colo Colo: “No es opción en Puebla”

El “sacrificio” que hará Colo Colo para vender a Cortés

El matutino apuntó a que las negociaciones entre los albos con Puebla no están caídas, pese a que el cuadro mexicano adquirió a otro arquero, como Ricardo Daniel González, por el cual pagaron a Mazatlán cerca de US$1.5 millones de dólares.

Es más, La Tercera afirma que Colo Colo “está dispuesto a hacer un esfuerzo para cerrar la partida de Brayan Cortés a Norteamérica”, el cual consistiría en “renunciar a un cargo por el préstamo“, aunque con una condición.

“No descartan este escenario, siempre y cuando el equipo extranjero financie la totalidad del salario del jugador, el cual bordea los 60 mil dólares mensuales. Es decir, cerca de 720 mil de la misma divisa cada 365 días”, finaliza la publicación.

¿Hasta cuándo tiene contrato con los albos?

En la última renovación de contrato que firmó Brayan Cortés con Colo Colo, a finales del 2024, extendió su vínculo con la institución hasta el 31 de diciembre del 2028, es decir por tres años más.

Así le fue al Cacique en Liga de Primera

