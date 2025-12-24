Brayan Cortés debe presentarse en Colo Colo a la pretemporada el 3 de enero, debido a que tiene contrato vigente y no hay ningún club que se interese en sus servicios.

Una de las trabas más grandes es el sueldo que el iquiqueño tiene en el contrato que extendió con el Cacique este año. Son cerca de 60 millones mensuales los que se acordó pagarle, algo que por el nivel del meta ningún club está dispuesto a absorber.

Cortés obligado a quedarse en Colo Colo

Por lo mismo es que Nicolás Peric manifestó en Radio Pauta que va a tener que retornar con la cola entre las piernas al Monumental. “Qué le queda”, aseguró en primera instancia.

Cortés volvería a Colo Colo debido a que nadie le puede pagar su alto sueldo

“Si después dices que no te quieres quedar… económicamente en ninguna parte del mundo le van a pagar eso. No lo van a contratar en ninguna parte, a eso me refiero”, señala el Nico.

Por lo mismo dice que “veo difícil que vaya a algún lado. Fue a Peñarol 6 meses, ahora no sale lo de Puebla y los demás equipos empiezan a decir qué pasa, por qué él no, por qué se fue. Es un tema ese”.

Publicidad

Publicidad

“Te presentas en algún lado y los dueños y representantes te dicen por qué pasó esto y tienes que estar explicando. No existe un lugar donde le paguen eso”, sentenció Peric.

ver también Destapan vínculo de la obsesión de Colo Colo con el jugador albo más odiado: “El mismo que se los clavó”

De esta manera, Cortés puede ser una incorporación inesperada para los albos, que han estado sondeando el tema del arquero para el 2026. Han sonado Esteban Andrada y Jaime Vargas.