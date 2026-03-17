Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

La orden táctica de Ortiz que derivó en el primer gol de Álvaro Madrid por Colo Colo: “Es una petición…”

El Tano Ortiz le dio una indicación al ex mediocampista de Everton y todo funcionó al 100 por ciento, pues hubo premio y celebración para ese ajuste.

Por Jorge Rubio

Sigue a Redgol en Google!
El Tano Ortiz se llevó un mérito en el gol de Madrid.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl Tano Ortiz se llevó un mérito en el gol de Madrid.

Fernando Ortiz ha introducido varios ajustes tácticos a la oncena de Colo Colo y uno de ellos fue la presencia de Álvaro Madrid. El ex volante de Everton de Viña del Mar tomó un lugar en la zona media de los albos. Y refrendó con un buen gol su aparición en el equipo estelar ante Huachipato.

Madrid siguió al pie de la letra una indicación que le dio el Tano Ortiz para explotar de mejor manera sus cualidades. Por eso, en gran medida, se encontró con una pelota que Maxi Romero intentó maniobrar dentro del área. El “8” no lo pensó mucho.

Impactó un derechazo que dejó parado al golero Sebastián Mella, joven de 20 años que fue titular para cubrir la lesión del experimentado uruguayo Rodrigo Odriozola. Una conquista que hizo muy feliz a Madrid. Pero mantiene la mesura para afrontar el momento.

El duro remate de Álvaro Madrid ante Huachipato. (Andrés Piña/Photosport).

El duro remate de Álvaro Madrid ante Huachipato. (Andrés Piña/Photosport).

“No sé si soy inamovible. Obviamente hay que mantener una regularidad y esto es partido a partido. Me estoy sintiendo bien y muy cómodo”, admitió Madrid, uno de los refuerzos que tuvo el Cacique para afrontar la campaña 2026 y paliar las salidas de Esteban Pavez a Alianza Lima y Vicente Pizarro a Rosario Central.

Álvaro Madrid festejó así su gol a Huachipato. (Andres Pina/Photosport).

Álvaro Madrid festejó así su gol a Huachipato. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

“Obviamente en todo el mediocampo siempre jugué por derecha e izquierda. Me siento cómodo, es una petición del técnico llegar un poco más al área. Así fue y se dio el gol”, manifestó el futbolista de 30 años que se formó en Everton y había estado una campaña cedido en Unión La Calera.

¿Y el VAR? La polémica que desató el primer gol de Álvaro Madrid en Colo Colo

ver también

¿Y el VAR? La polémica que desató el primer gol de Álvaro Madrid en Colo Colo

Madrid destaca la gran cualidad del Colo Colo de Ortiz vs Huachipato

Álvaro Madrid encontró un punto para realzar del Colo Colo y el plan que diseñó Fernando Ortiz para recibir a Huachipato. “No desesperarnos, mantener un equilibrio”, aseguró el mediocampista del Cacique, quien estuvo acompañado por Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez.

“La clave está en el grupo, tenemos muy buena convivencia y los entrenamientos te preparan para el partido”, dijo Madrid, quien empieza a ser importante en la zona media de los albos. Y luego de siete fechas, el Eterno Campeón se alza en el primer lugar de la tabla.

Publicidad
Álvaro Madrid ante Huachipato en el Monumental. (Andres Pina/Photosport).

Álvaro Madrid ante Huachipato en el Monumental. (Andres Pina/Photosport).

Por lo pronto, el Tano Ortiz debe afinar detalles para afrontar la Copa de la Liga: está por verse la presencia del uruguayo Joaquín Sosa, quien salió del partido ante el Huachi en el primer tiempo por una lesión. Le dejó su puesto al zurdo Erick Wiemberg.

Comparan al nuevo líbero Arturo Vidal con Lizardo Garrido en Colo Colo: “Espero que…”

ver también

Comparan al nuevo líbero Arturo Vidal con Lizardo Garrido en Colo Colo: “Espero que…”

Revisa el triunfo 2-0 de Colo Colo vs Huachipato

Publicidad

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo marcha como líder de la tabla en la Liga de Primera 2026 al cabo de siete fechas disputadas.

Lee también
Paciente habitual: la extensa ficha médica de Correa en Colo Colo
Colo Colo

Paciente habitual: la extensa ficha médica de Correa en Colo Colo

Ortiz activa modo cantante por el único seleccionado albo: "Aquel día de enero..."
Colo Colo

Ortiz activa modo cantante por el único seleccionado albo: "Aquel día de enero..."

Histórico de Colo Colo no puede creer lo que está haciendo Tano Ortiz
Colo Colo

Histórico de Colo Colo no puede creer lo que está haciendo Tano Ortiz

Otro caliente final de O'Higgins: figura queda furioso y lo frenan
Chile

Otro caliente final de O'Higgins: figura queda furioso y lo frenan

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo