Fernando Ortiz ha introducido varios ajustes tácticos a la oncena de Colo Colo y uno de ellos fue la presencia de Álvaro Madrid. El ex volante de Everton de Viña del Mar tomó un lugar en la zona media de los albos. Y refrendó con un buen gol su aparición en el equipo estelar ante Huachipato.

Madrid siguió al pie de la letra una indicación que le dio el Tano Ortiz para explotar de mejor manera sus cualidades. Por eso, en gran medida, se encontró con una pelota que Maxi Romero intentó maniobrar dentro del área. El “8” no lo pensó mucho.

Impactó un derechazo que dejó parado al golero Sebastián Mella, joven de 20 años que fue titular para cubrir la lesión del experimentado uruguayo Rodrigo Odriozola. Una conquista que hizo muy feliz a Madrid. Pero mantiene la mesura para afrontar el momento.

El duro remate de Álvaro Madrid ante Huachipato. (Andrés Piña/Photosport).

“No sé si soy inamovible. Obviamente hay que mantener una regularidad y esto es partido a partido. Me estoy sintiendo bien y muy cómodo”, admitió Madrid, uno de los refuerzos que tuvo el Cacique para afrontar la campaña 2026 y paliar las salidas de Esteban Pavez a Alianza Lima y Vicente Pizarro a Rosario Central.

Álvaro Madrid festejó así su gol a Huachipato. (Andres Pina/Photosport).

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“Obviamente en todo el mediocampo siempre jugué por derecha e izquierda. Me siento cómodo, es una petición del técnico llegar un poco más al área. Así fue y se dio el gol”, manifestó el futbolista de 30 años que se formó en Everton y había estado una campaña cedido en Unión La Calera.

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Álvaro Madrid encontró un punto para realzar del Colo Colo y el plan que diseñó Fernando Ortiz para recibir a Huachipato. “No desesperarnos, mantener un equilibrio”, aseguró el mediocampista del Cacique, quien estuvo acompañado por Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez.

“La clave está en el grupo, tenemos muy buena convivencia y los entrenamientos te preparan para el partido”, dijo Madrid, quien empieza a ser importante en la zona media de los albos. Y luego de siete fechas, el Eterno Campeón se alza en el primer lugar de la tabla.

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Álvaro Madrid ante Huachipato en el Monumental. (Andres Pina/Photosport).

Por lo pronto, el Tano Ortiz debe afinar detalles para afrontar la Copa de la Liga: está por verse la presencia del uruguayo Joaquín Sosa, quien salió del partido ante el Huachi en el primer tiempo por una lesión. Le dejó su puesto al zurdo Erick Wiemberg.

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