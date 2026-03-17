Colo Colo derrotó por 2-0 a Huachipato y recuperó el primer lugar de la tabla para cerrar como líder la séptima fecha de la Liga de Primera. Los goles fueron de Álvaro Madrid y Claudio Aquino de penal, con Arturo Vidal nuevamente en alto nivel como líbero en la defensa.

En conversación con RedGol, el ex mediocampista y ayudante técnico de Mirko Jozic en la banca de Colo Colo, Eddio Inostroza, elogió al King: “jugó con imán, y tomaba buenas decisiones. Bien. Fue el mejor jugador de la cancha“, dijo.

Pero Yeyo tuvo a otro destacado: el delantero argentino-chileno de 23 años, Lautaro Pastrán, quien fue titular en el ataque del Cacique.

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Los elogios de Yeyo a Pastrán en Colo Colo

“Lautaro Pastrán igual me gustó porque la pide, se mueve y trabaja. Pierde poco el balón y le pone“, manifestó Yeyo Inostroza sobre el jugador que le ha ganado la pulseada a Javier Correa.

Campeón de Copa Libertadores destaca a Pastrán en Colo Colo.

Respecto a Correa, Inostroza sentenció que “Correa necesita hacer un par de goles. Creo que los va a hacer, pero no es un jugador que le guste estar en la banca“.

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Con la victoria, Colo Colo llegó a 15 puntos en el primer lugar de la tabla, superando a Deportes Limache (14) y Ñublense (12).

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En lo que respecta al futuro próximo, Colo Colo verá acción en la fecha FIFA frente a Coquimbo Unido, Deportes Concepción y Huachipato por el inicio de la Copa de la Liga.

Resumen:

Colo Colo venció 2-0 a Huachipato con goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino.

El club albo alcanzó 15 puntos, liderando la tabla sobre Deportes Limache y Ñublense.

Arturo Vidal destacó como líbero y Lautaro Pastrán fue titular en el ataque albo.