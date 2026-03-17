Colo Colo vuelve a cerrar como líder la fecha 7 de la Liga de Primera 2026. El Cacique consiguió un importante triunfo ante Huachipato en el Estadio Monumental, venciendo por 2-0 a la visita.

Fue un duelo en el que se vieron jugadores que están volviéndose claves. Por ejemplo, Álvaro Madrid está ganando férreamente su espacio en Colo Colo, mientras que otros, como Arturo Vidal, retoman el nivel al que nos tienen acostumbrados.

En ese sentido, otro que se aferra con firmeza al equipo es Fernando Ortiz. El Tano, resistido a principios del torneo, tiene al Cacique primero con 15 puntos y ya suma una racha de tres partidos seguidos ganando.

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Arturo Vidal saca pecho

Uno de los que habló tras el triunfo de Colo Colo ante Huachipato fue Arturo Vidal. El King manifestó su alegría por la victoria, cuando fue interceptado por los micrófonos de la transmisión oficial de TNT Sports.

“Creo que era muy importante ganar y agarrar la punta. Creo que se hizo un gran partido. Una cosa muy importante: hay que agradecer a la gente que un día lunes a las 8:30 de la noche viene a llenar el estadio. Es espectacular”, soltó el King, alabando el comportamiento de la hinchada alba.

“Les quiero decir algo: vamos a dejar la vida por ganar todo, sigan apoyándonos. Estoy feliz por el equipo, porque cada día jugamos mejor”, selló Arturo Vidal, uno de los jugadores que ha adquirido gran protagonismo en el funcionamiento del equipo del Tano Ortiz.

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Arturo Vidal fue esencial ante Huachipato | Photosport

En resumen…

Colo Colo lidera la fecha 7 tras vencer 2-0 a Huachipato en el Estadio Monumental.

El técnico Fernando Ortiz mantiene al equipo puntero con 15 puntos y tres victorias consecutivas.

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Arturo Vidal destacó el triunfo ante una hinchada que asistió un lunes a las 20:30.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?