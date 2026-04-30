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Colo Colo

Colo Colo familiar: realizará una Expo en el Monumental “para vivir la historia desde adentro”

Los hinchas de Colo Colo podrán pasear por todo el estadio Monumental para empaparse de la gloriosa historia del Cacique.

Por Felipe Escobillana

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En la Expo Colo Colo se recorrerán todos los rincones del Monumental
© Colo ColoEn la Expo Colo Colo se recorrerán todos los rincones del Monumental

Colo Colo es un fenómeno social que mueve muchas masas. Por eso el club pensó en sus hinchas para las vacaciones de invierno que se avecinan y tendrá un panorama familiar: La Expo Colo Colo.

Será un evento inspirado para vivir en primera persona toda la historia y gloria del club deportivo más ganador del país, el que se llevará a cabo en el Estadio Monumental entre el 19 de junio y el 5 de julio.

Desde el club Popular señalan que el Monumental será más que un estadio. “Será un templo del fútbol donde cada rincón te invitará vivir y sentir la pasión del Cacique”, manifiestan.

Lo que ofrece la Expo Colo Colo a los hinchas

Los asistentes podrán caminar por el túnel de campeones donde salen desde cada partido los jugadores. Luego podrán recorrer la cancha principal, sentarse en la banca oficial y fotografiarse con la Copa Libertadores de América.

El túnel de campeones se podrá recorrer en la Expo Colo Colo

El túnel de campeones se podrá recorrer en la Expo Colo Colo

Además habrán exhibiciones graficas a lo largo de todo el anillo interior del estadio, en donde encontrarán trofeos emblemáticos del club, camisetas históricas, murales y muchas otras sorpresas.

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Para la entretención de toda la familia se habilitarán zonas gamers y de desafíos futboleros, además de presencia y firma de autógrafos de ídolos históricos del club. También se encontrarán stands con sorpresas exclusivas para todos los fanáticos que visiten el evento.

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“Esta Expo es una invitación a vivir Colo Colo desde adentro: su historia, su pasión y su gente, todo en una experiencia única para la familia colocolina”, señala el presidente de la institución, Aníbal Mosa.

Agrega que “queremos que el estadio se transforme en un punto de encuentro para todos los hinchas, donde cada rincón refleje lo que significa ser parte del club más grande de Chile”.

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Colo Colo informará en los próximos días todo sobre la venta de entradas de la Expo, que será a través de Punto Ticket, entregando una experiencia única para compartir, emocionarse y ser un punto de encuentro para todos los fanáticos del fútbol.

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