Deportes Limache se posicionó, momentáneamente, como el líder de la Liga de Primera 2026, a la espera de lo que pase este lunes con Colo Colo. El cuadro del Tomate Mecánico venció de forma aplastante, y de visita, a Cobresal.

Gran triunfo, que tuvo un protagonista particular. Se trata de Daniel Castro, delantero de Deportes Limache que sumó dos goles y una asistencia ante Cobresal, transformándose en la estrella del encuentro.

Popín ya suma cinco tantos en el actual campeonato y asoma como una de las figuras del certamen. Eso sí, hay que considerar que no es una sorpresa. El jugador de Limache fue buscado incesantemente por Colo Colo a principios de temporada.

ver también Ivo Basay recuerda violenta pelea en Colo Colo: “Hoy estaríamos todos presos”

¿Por qué no llegó a Colo Colo?

Era una de las opciones más bulladas en el mercado de fichajes de principios de este año. Daniel Castro asomaba como flamante refuerzo de Colo Colo, pero, por más de que los contactos parecen haber permanecido fijos durante cerca de un mes, el Cacique no lo fichó.

La razón que esgrimió el cuadro popular fue el momento económico que se vive en Macul. un mal 2025 dejó por el suelo, no sólo deportivamente, a Colo Colo. Y eso hizo que los fichajes de principio de año fuesen más bien modestos.

Lo que pedía Daniel Castro eran 700 mil dólares, una cifra considerada muy alta por Colo Colo para el mercado local. Es por eso que el Cacique abandonó su puja por el delantero que hoy la rompe en Deportes Limache. Vaya ironías de la vida.

Publicidad

Publicidad

Cinco goles lleva Popín en la Liga de Primera 2026 | Photosport

En resumen…

Deportes Limache lidera momentáneamente la Liga de Primera 2026 tras vencer a Cobresal.

El delantero Daniel Castro anotó dos goles y sumó una asistencia en el último encuentro.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo rechazó fichar a Castro por su valor de 700 mil dólares este año.