Este martes se vivirá un nuevo duelo por la Copa Sudamericana, donde Audax Italiano se enfrentará a Barracas Central en una nueva jornada del Grupo G del torneo internacional.

El conjunto itálico marcha en el segundo lugar con 3 puntos, solo por detrás de Olimpia, que lidera con 4 unidades. El partido se disputará en el Estadio Florencio Sola, donde Barracas Central hará de local ante la escuadra chilena.

¿Dónde ver Audax Italiano vs Barracas Central?

El encuentro está programado para este martes 28 de abril a las 20:00 horas y la transmisión estará disponible a través de las señales de ESPN y Disney+ Plan Premium.

Revisa la numeración de ESPN según tu cable operador

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

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ZAPPING: 90 (HD

ver también Pronósticos Barracas Central vs Audax Italiano: los Itálicos buscan aprovechar la falta de gol del Guapo

¿Cómo llegan las escuadras?

El cuadro itálico se anotó un importante triunfo tras vencer a Vasco de Gama por 2 tantos a 1 donde Michael Vadulli y Franco Troyansky fueron los encargados que levantar la victoria del cuadro nacional que los posiciona actualmente en el segundo lugar de la tabla.

Audax busca sumar puntos contra Barracas/Photosport

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Mientras que en el Campeonato Nacional ha tenido un duro inicio en esta primera rueda donde marcha en el puesto número 13 de la tabla, lejos, temporalmente, de la zona de clasificación a la próxima edición de las competencias internacionales.

Por su parte, Barracas Central marcha en el octavo puesto de la tabla de posiciones del Grupo B de la Liga Argentina, ingresando, por el momento, al último puesto de la zona de Play-off.

En síntesis:

Audax Italiano enfrenta a Barracas Central este martes 28 de abril a las 20:00 horas.

El partido se disputará en el Estadio Florencio Sola por el Grupo G.

La transmisión oficial será emitida por las señales de ESPN y Disney+ Plan Premium.

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